PLATILI ZA LUKSUZ, DOBILI ŠTROKU Putnica ogorčena smeštajem u Grčkoj, iz agencije joj zbog objava na Fejsbuku zapretili tužbom

Kada uplaćujete letovanje preko agencije "Barcino turs", može svašta da vam se dogodi! Tako, na primer, ako niste dobili smeštaj i uslugu kao što vam je obećano prilikom uplate aranžmana, te se zbog toga javno požalite, uslediće pretnja tužbom. Umesto da se izvine i reše vam problem, predstavnici "Barcina" zahtevaće da uklonite objavu i fotografije sa društvenih mreža. U suprotnom, nastupa njihov advokat i sledi sud!

Jedna od putnica koja se upravo našla u ovakvoj situaciji letujući preko "Barcina" jeste i Biljana Romić Punoš. Ona je svoje loše iskustvo podelila preko Fejsbuk stranice "Grčka, grupa za turiste", jer su svi drugi pokušaji da reši problem bili uzaludni! Kako kaže, za 700 evra dobila je užasan smeštaj, ni nalik onom koji je prikazan na sajtu agencije, navodi Informer.

Ilustracija foto: Shutterstock

- Uplatila sam aranžman u Grčkoj preko "Barcina". Izabrala sam vilu "Stefani" u Neos Marmarasu, a to letovanje koštalo nas je 700 evra. To nisu male pare da bi nam se desilo ovako nešto. Kada smo gledali njihov sajt i birali u koji ćemo smeštaj, ova vila je prikazana kao nova zgrada. Tuš-kabina je bila sa staklom, soba velika i prostrana. Međutim, kada sam ušla u smeštaj, usledio je šok! Studio je bio mali, štrokav, pločice žute od prljavštine. Umesto tuš-kabine, dobili smo smrdljivu i buđavu zavesu. Svuda su bile dlake. Sve masno, neuredno, frižider pun leda. Zgrada se raspadala, hol pun paučine kao u horor filmovima. Odmah sam kontaktirala sa predstavnicima agencije, a potom i sa agencijom, ali mi na mejlove i pozive niko nije odgovarao. A onda je počela naša borba - priča Biljana i nastavlja:

- Ni internet nije radio, iako su nam rekli da ćemo ga imati u sobi. Sve sam morala da radim iz obližnjeg kafića. Kako nisam dobila nikakav odgovor, zamolila sam svoju rođenu sestru Snežanu da objavi slike mog smeštaja u Fejsbuk grupi za turiste, kako ne bi još neko naseo. Nakon toga, umesto da meni kao klijentu izađu u susret, agencija se bez pardona oglasila i navela da se izvesna Snežana ne nalazi na spisku njihovih putnika. Bila sam uporna. Kada sam uspela da sve to objavim i sa svog profila, za tren oka u vili se stvorila i predstavnica agencije da mi kaže da skinemo postove odmah ili će me advokat agencije tužiti?! Bruka i sramota, baš ponižavajuće. Ako misle da će pretnjom da nas ućutkaju, onda se varaju! Ali još gore je to što mi nismo jedini, jer pored nas ima još nezadovoljnih putnika koji imaju iste primedbe. Zato pazite ako letujete preko "Barcina".

Stručnjaci apeluju na putnike da budu obazrivi kada uplaćuju letovanja i da uvek imaju dokaze u slučaju prigovora. Nažalost, kažu oni, tokom sezone ovakvi primeri su sve češći i zato bi nadležni morali ozbiljno da se pozabave ovim problemom.

foto: Kurir televizija

Zamenik predsednika Nacionalne asocijacije turističkih agencija "Juta" Milan Lainović napominje da putnici u ovakvim situacijama imaju pravo na žalbu i zamenu aranžmana. On dodaje i da "Barcino" nije njihova članica.

- Prvo i osnovno pravilo je da putnici pažljivo čitaju šta potpisuju i koji su uslovi putovanja. Uvek treba birati agencije koje su priznate i koje su naše članice. Konkretno u ovom slučaju, putnica je odmah na licu mesta trebalo da se obrati predstavnicima agencije, a oni da reše probleme i da joj nađu adekvatnu zamenu smeštaja, koji je u cenovnom rangu sa onim što je platila. To se uradi kada se ustanovi da je sve tako predviđeno ugovorom, odnosno ukoliko se dokaže da je oštećena. Sledeći korak, ako se problem ne reši zamenom, jeste obraćanje agenciji i traženje odštete - objašnjava Lainović.

U agenciji "Barcino" kažu da im je žao što uplaćeni smeštaj nije ispunio očekivanja putnice.

- Putnica nije bila zadovoljna time što je u kupatilu zavesa umesto tuš-kabine sa staklom iako na našem sajtu, u opisu vile, nigde ne piše da je tuš kabina obavezna i postavljene su slike više kupatila od kojih neka imaju zavesu, a neka tuš-kabinu. Fotografije na sajtu jasno predočavaju veličinu soba. Što se tiče higijene na koju se putnica požalila, jasno je da ona mora biti besprekorna u bilo kom smeštaju. Upravo iz tog razloga putnici je istog momenta kada se požalila rečeno da će doći čistačica kako bi detaljnije očistila smeštaj, što je putnica odbila - kažu u ovoj agenciji, i dodaju:

- Smatramo da nije bilo korektno govoriti loše o higijeni na društvenim mrežama i istovremeno odbijati dolazak čistačice i ponovno čišćenje sobe. Dodali bismo i da, prema rečima predstavnika na destinaciji, putnici nije prećeno, već je zamoljena da obriše post. Možda je predstavnik nespretno pomenuo i advokata, ali sigurno nije bilo namere da se nekome preti. Uostalom, da je bilo želje za pretnjom takve vrste, opomena od strane advokata bi do sada bila uručena. Zbog naših napora da se svi vrate sa putovanja zadovoljni, predstavnik konkretnoj putnici ukazuje dodatnu pažnju, obilazi je i nudi i vanredna čišćenja uz ona koja redovno idu na određeni broj dana. Iskreno se nadamo da će se sa letovanja vratiti raspoložena, odmorna i puna lepih utisaka.

foto: Medija Centar

Papović: Uvesti "Frankfurtsku listu"

Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) Goran Papović smatra da je ovo obmana potrošača i loša poslovna praksa turističke agencije.

- Ovo što je uradila agencija "Barcino" jeste kršenje svih kodeksa, od poslovnih do ljudskih. Nisu ispunili svoju obavezu, nisu pružili plaćenu uslugu, još i prete svojim putnicima! Nedopustivo! Ova putnica treba što pre da se javi nadležnima i da presavije tabak protiv agencije. To su njena prava, jer je oštećena i prevarena. Treba da priloži sve dokaze i da traži povraćaj novca - naglašava Papović i ističe:

- Nažalost, svakog leta svedoci smo ovakvih problema. Ali to nam ne sme biti izgovor, već se država ozbiljno mora pozabaviti ovakvim ponašanjem agencija. Mi već godinama apelujemo da se upravo zbog ovakvih prevara putnika u Srbiji uvede "Frankfurtska lista", odnosno lista obeštećenja putnika u slučaju nezadovoljstva turističkom uslugom. Ovo postoji svuda u svetu i svaka usluga ima svoju novčanu vrednost. To bi umnogome promenilo stvari i kod nas, a putnici bi imali mnogo bolju uslugu, ali i veća prava.

(Kurir.rs/Informer, J.Matijašević)