CarGo lansira novu super aplikaciju prvi u jugoistočnoj Evropi

Kompanija CarGo uskoro lansira novu super aplikaciju koja će omogućiti korisnicima da u okviru jedne aplikacije biraju između više usluga, što će korisnicima otvoriti neograničen broj sadržaja na samo jedan klik.

Vuk Gubernić, direktor kompanije CarGo Technologies, kaže da CarGo inženjeri ubrzano rade da integrišu više usluga koje potpuno pomeraju granice.

„Ovo je prva aplikacija tog tipa u Jugoistočnoj Evropi. To znači da će naš novi operativni sistem služiti kao platforma za više usluga u okviru jedne krovne aplikacije. Do tad smo već spremili neke novine unutar aplikacije, kao što je lakši odabir same usluge i kvaliteta vozila naših partnera. Međutim, ono što se očekuje je potpuno revolucionarno - CarGo 2.0. Čeka nas zanimljiva jesen“ , objašavanja Guberinić.

U CarGo takođe kažu da je plan da se u narednom periodu dodatno ojačava flota i uvede mogućnost bržeg odabira usluge.

“Septembar je uvek brzan i izazovan jer već velika potražnja postaje još veća. To je naročito primetno u špicevima, večernjim satima i vikendom. Naravno tu je i polazak u školu, a mi pružamo uslugu velikom broju roditelja koji biraju nas za svoju decu. Zato se naši kapaciteti iz dana u dan povećavaju. Plan je da u narednom periodu dodatno ojačavamo flotu, o tome ćemo vas uskoro obavestiti. Naravno, potreban je dodatni oprez zbog situacije sa korona virusom”, rekao je Guberinić.

