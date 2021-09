ČETVRTA DOZA Dr Bekić za Kurir: Korona se NEĆE ZAUSTAVITI NA DVE DOZE, ali ćemo tek videti u kojim intervalima će ići vakcine

Dr sci.med. Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski venac i direktor vakcinalnog punkta Sajam siguran je da se korona neće zaustaviti na dve doze, ali ističe da je teško licitirati kako će i kada biti četvrta doza i kojim tempom će ići vakinacija.

- S koronom će biti kao sa sezonskim gripom, samo što ćemo za koronu tek da vidimo na kojim će intervalima ići vakcine, a tu treba da se čuje i mišljenje SZO i vidi kako se situacija odvija i u svetu. Za sada smo uradili ono što je potrebno - uveli treću dozu jer dolazi do pada imuniteta, pa ga treba pojačati. Ali, sigurno je da još doza trebati, videćemo kroz vreme i kada. Sada je to teško reći pa ne bih hteo da licitiram da li će to biti novebar, decembar, februar ili mart. To niko ne bi mogao sada sa sigurnošću da kaže - kaže za Kurir dr Bekić.

Podsetimo, direktorka kovid bolnice u Batajnici dr Tatjana Adžić Vukičević izjavila je da ćemo možda morati da primimo i četvrtu dozu vakcine u februaru.

(Kurir.rs/J.S.S.)