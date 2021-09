POČINJE KALEIDOSKOP KULTURE U NOVOM SADU: Više od 40 programa tokom četiri dana otvaranja uvertira u pet nedelja umetnosti

U naredna četiri dana, od 2. do 5. septembra, Kaleidoskop kulture predstaviće više od 40 programa, na 16 lokacija u Kreativnom distriktu (Bulevar despota Stefana 5) u Novom Sadu. Publika će pratiti programe na teatarskoj, muzičkoj i tri filmske bine, biće otkriveni novi prostori u Kreativnom distriktu, poput Skladišta, renovirane Fabrike, Gvožđare, Biroa, Kulturne stanice Liman, kroz sedam izložbi, osam predstava, 26 filmova, različite performanse, tribine, panele kako domaćih umetnika, tako i umetnika koji dolaze iz Austrije, Hrvatske, Slovenije, Švedske, Francuske, Belgije.

Otvaranje četvrtog Kaleidoskopa kulture obeležiće ceremonija koja je zakazana večeras u 20. 22 sata. Na otvaranju Kaleidoskopa kulture u fokus su stavljeni mladi Novosađani, učenici, kao i volonteri Evropske prestonice kulture koji će kroz audio-vizuelni performans na prostoru ispred Kreativnog distrikta, ilustrovati uzbudljivu istoriju nekadašnjeg Velikog Limana, kroz četiri ključna perioda. Otvaranje će biti uživo emitovano i na Prvom programu Radio-televizije Vojvodine.

Nakon otvaranja kapija nešto pre 21 čas, prva stanica na otvaranju Kaleidoskopa kulture biće izložba „Veliki Liman: od industrijske proizvodnje do savremenog stvaralaštva” koja će pratiti programe u čitavom Kreativnom distriktu. Posetioci će imati priliku da pogledaju nacionalni paviljon Ars Elektronike, na kom će izlagati studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu sa projektom „Vrt”, smeštenim u Skladištu. U Kulturnoj stanici Liman ljubitelji devete umetnosti uživaće u izložbi „Stripom kroz Belgiju”, dok će u Otvorenom ateljeu Pere, Tadije i Borisa, autentičnih slikara nekadašnje Kineske četvrti, smeštenom u Gvožđari, biti izloženi radovi nekih od najperspektivnijih slikara mlađe generacije: Aleksandra Dimitrijevića, Aleksandra Denića i Milana Nešića. Na istoj lokaciji biće postavljena skulptura Gojka Dutine „Pustinjsko-polarni voz”. Izložba „Enter the MetaClub” Tanje Vujinović i Andreasa Vaneršteta, u okviru CGA konferencije biće postavljena u Fabrici (Ulaz 2) i publika će moći da je pogleda do 5. septembra. Teatarsku binu otvoriće u 21 čas predstava 48. INFANT-a, kabaretska monodrama glumca Zijaha Sokolovića „Međuigre 0-24”, a odmah nakon toga biće izvedena predstava „Pošta” Slovenskog narodnog gledališča iz Maribora. U toku večeri nastupiće i DJ Novak i sastav Repetitor. Filmski festival „Obnova”, u prostoru koji se obnavlja, prvog dana prikazaće filmove: „Varljivo leto ’68” kao i film „Uprkos magli”.

Program će se nastaviti do 5. septembra u Kreativnom distriktu, na nekadašnjem prostoru Velikog Limana, a detaljne satnice i lokacije četvorodnevnog otvaranja možete pronaći na sajtu Kaleidoskopa kulture.

Ulaz na sve programe otvaranja Kaleidoskopa kulture je slobodan i bez dodatnih kovid-protokola, dok se svi posetioci mole da se, radi očuvanja zdravlja i lepšeg i kvalitetnijeg uživanja u kulturnim sadržajima, pridržavaju epidemioloških mera. Posetioci su u obavezi da nose zaštitne maske na svim događajima.

U narednih pet dana u Novom Sadu je najavljeno vedro i sunčano vreme, sa svežijim noćima, te se posetioci savetuju da se, ukoliko planiraju da posete neke od filmova i predstava, toplije obuku. Podsećamo da je Bulevar despota Stefana, od Mosta slobode do raskrsnice sa Šekspirovom, ulicom zatvoren tokom otvaranja Kaleidoskopa kulture, te se savetuje da se koriste alternativna parking mesta ili da se, u istinskom novosadskom duhu, Kaleidoskop kulture poseti peške ili biciklom.

