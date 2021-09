DR TIODOROVIĆ OTKRIO: Uskoro u prodaji KUĆNI TESTOVI koji detektuju 19 VIRUSA! Neće biti jeftini

Srbija bi uskoro mogla da dobije nove kućne testove koji detektuju čak 19 različitih virusa i pokazuju efikasnost od čak 90 odsto, otkrio je epidemiolog i član Kriznog štaba dr Branislav Tiodorović.

Ovo se uveliko razmatra s obzirom na to da u Grčkoj i susednoj Hrvatskoj već priznaju antigenske testove na koronavirus kupljene u apoteci koje svako može da uradi sam za sebe.

Brzih testova ima u prodaji u pojedinim apotekama u Beogradu još od prošle godine, ali su u jednom trenutku povučeni iz prodaje i Agencija za lekove je apelovala na građane da ih ne rade sami jer to može efikasno da uradi samo stručno lice iz medicinske struke. Shodno tome, takvi testovi nisu priznati ni u zdravstvenim ustanovama, recimo za potrebe nekih intervencija, ni kao dokaz za prelazak granice iz Srbije, već isključivo oni iz kovid ambulanti i ovlašćenih laboratorija.

"Po apotekama postoji veliki izbor testova širokog dijapazona, ali oni nisu sigurni i njihova senzitivnost se kreće između 50 i 70 odsto. Zato se dešava da brzi antigenski test pokaže da je neko negativan, a da PCR urađen nakon toga pokaže pozitivan rezultat. Samo u kovid ambulantama koristimo te visokoefikasne (oko 90 odsto).

Ipak, lično sam za to da kućni testovi budu dostupni građanima i u saradnji sa dr Tanjom Jovanović radimo na tome da uvezemo jedan novi test koji je visoko efikasan, a razlikuje 19 različitih virusa", istakao je dr Tiodorović za B92.

On je objasnio da virusolozi u zemlji nisu za to da brze antigenske testove odobre jer kada ih sami radimo, može da dođe do kontaminacije među ukućanima i da se desi da test ne bude urađen kako treba, ali da ipak postoji namera da se novi test, koji je i skup, obezbedi u apotekama u Srbiji jer trenutno postoji veliki broj asimptomatskih slučajeva, a i brzina otkrivanja je bitna kad postoji veliki broj inficiranih.

Na naše pitanje zašto se o tome tek sada razmišlja dok su u drugim zemljama već u samostalnoj upotrebi brzi testovi, odgovorio je:

"Sve mediteranske zemlje kojima je turizam važan se tako ponašaju".

Njegova koleginica direktorka Instituta Batut dr Verica Jovanović takođe misli da je odluka Grčke i Hrvatske da priznaju samotestiranje vođena njihovim trenutnim interesima, odnosno turističkom sezonom. Takvu odluku ne podržava jer, kako kaže, kod onih koji nisu obučeni postoji mogućnost da greškom dođe do rasejavanja infektivnog materijala, nepravilno uzimanje brisa može da dovede do greške, a može da dođe i do samopovređivanja.

Odluku Severne Makedonije da od 1. septembra za ulazak u zemlju, pored potvrde o vakcinaciji ili preležanom kovidu priznaje samo PCR test potpuno opravdava jer je on mnogo pouzdaniji od brzog testa.

"PCR je specifičan naročito za ljude koji imaju simptome. Ako neko bude pozitivan na antigenskom testu, onda nema sumnje, a ako je negativan, mora da se proveri i PCR testom. Antigenski ne greši u 30 odsto slučajeva kako se veruje, ali nisu to indikacije kao kod PCR-a".

Virusolog u penziji dr Ana Gligić veruje da kod nas još nisu priznati kućni testovi ili zbog nepoverenja u proizvođače testova od strane naših stručnjaka ili zbog pojave nove varijante koju ne bi bilo moguće detektovati.

"Najavljuju mutanta goreg od ovih postojećih. To se očekuje, ali ne znam da li se pojavilo", naglašava nekadašnja šefica Instituta za virusologiju na Torlaku.

Podsetimo, kućni kovid testovi su od kraja maja ove godine pušteni u promet u Hrvatskoj, a prvi kućni kovid testovi pojavili su se u domaćim apotekama sredinom decembra prošle godine. Tada su iz Apotekarske ustanove Beograd, koja je ove testove prodavala, naveli da ih proizvodi kompanija iz Južne Koreje. Međutim, ubrzo su povučeni iz prodaje, da bi se ponovo pojavili početkom ove godine. Njihova cena je oko 12,13 evra kao i u Hrvatskoj, dok se u Grčkoj oni mogu naći već za 6 evra. Testitanje u nekoj od laboratorija u Srbiji košta od 17 evra (2.000 dinara) naviše.

U zemljama Evropske unije, inače, do sada je odobreno 16 raznih brzih antigenskih testova, a među njima i "Xiamen Boson Biotech" test koji je stigao u Hrvatsku.

