SMRT DVOJE LEKARA IZ ŽITNOG POTOKA POTRESLA SRBIJU: Verovali da imaju prehladu, a kad su saznali da je kovid već je BILO KASNO

Za tri dana od posledica zaražavanja virusom kovid-19 preminulo je dvoje lekara i to oboje u seoskoj ambulanti u Žitnom Potoku.

Da je korona nepredvidiva govori i podatak da doktorka Lj.J. (63) navodno nije ni znala da je zaražena pa je nastavila da dolazi na posao. Da je pozitivna i da je bolest poodmakla saznala je kad je došla u Prokuplje kako bi podnela zahtev za odmor. Doktorka je inače za dve godine trebalo da ode u penziju, a bila je hronični bolesnik.

Njen kolega Z.I. (64) saznao je da je pozitivan nakon što ih je direktorka DZ u Prokuplju pozvala sve na testiranje. Odmah mu je odmah ukazana pomoć, ali nažalost i on je ubrzo preminuo. Takođe je imao hronične zdravstvene probleme.

Direktorka DZ Prokuplje Verica Bojčić Ilić kaže da je doktorka imala simptome o kojima nije pričala, ali nije ni znala da ima koronu.

- Mislila je da ima neku prehladu jer kad je došla da podnese zahtev za odmor radila je pregled jer se nije osećala dobro. Tada smo saznali da je pozitivna. Brzo smo joj snimili pluća, ali to je sve bilo dosta poodmaklo te smo je hitno poslali u kovid bolnicu u Kruševac, a na putu je, nažalost, umrla. Svi smo jako potrešeni. Bili su izuzetni ljudi - kaže Bojičić Ilić.

Direktorka objašnjava da je doktorka sve vreme bila u kontaktu sa pacijentima te se pretpostavlja da se tako i zarazila. Od celog osoblja samo njih dvoje su se inficirali.

- Svi su radili zajedno, ali njih dvoje su se inficirali. Doktor je trebalo sledeće godine da ide u penziju, a doktorka one tamo naredne. Učinili smo sve da im pomognemo, ali bolest je bila brža. Čim sam videla da je pozitivna odmah sam zvala i ostale da se testiraju. Celo osoblje je došlo, doktor je bio pozitivan, ali je posle tri dana i on preminuo u bolnici u Prokuplju. Razgovarala sam sa njim kad nam je umrla koleginica i on mi je ispričao da nisu ni znali da imaju kovid - objašnjava direktorka DZ u Prokuplju.

