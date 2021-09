PATRIJARH PORFIRIJE UOČI ODLASKA U PODGORICU: Oko ustoličenja Joanikija mnogo politike, ne želim da prljam svoj um

Povodom ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju došlo je do različitih političkih previranja i velike pompe u javnosti, što je prokomentarisao i patrijarh srpski Porfirije, dodajući da u Crnoj Gori postoji pravoslavna crkva koja ne pravi razlike među narodom.

Patrijarh Porfirije će u subotu 4. septembra doći u Podgoricu, pred ustoličenje mitropolita Joanikija, gde će mu biti pripremljen doček, preneo je podgorički "Dan".

- Mi trebamo da ustoličimo novog Mitropolita, koji je legitimno i legalno izabran od Crkve. Ne samo legalno, nego i kanonski, tradicionalno, dakle stolećima i to na isti način, kao što je stolećima bilo ustoličenje izabranih mitropolita pravoslavnih na Cetinju. Ali, pošto tu očigledno ima mnogo politike i raznih interesa koje ja, iskren da budem, ne razumem, ali, pravo da vam kažem i nezainteresovan sam za te interese. Ne želim da se prljam, da prljam svoj um, da me to opterećuje, da mi pravi konfuziju u glavi, ako bih se bavio tim silnim informacijama. Znam da činimo nešto što je delo Crkve, a to znači delo ljubavi i delo mira - naveo je patrijrh Porfirije na svom Instagram profilu.

(Kurir.rs)