SKANDAL: Državni Zavod za udžbenike otcepio Kosovo od Srbije!

Skandal u izdanju državnog Zavoda za udžbenike - Kosovo i Metohija otcepljeni su od Srbije u udžbeniku za ruski jezik za sedmi razred! I to nije sve - umesto da priznaju grešku, u Zavodu se brane time da mi ne vidimo ono što je golim okom očigledno i još tvrde da je reč o simboličnom prikazu teritorije Srbije, a ne o mapi, što samo dodatno pojačava to otcepljenje, koje je sastavni deo gradiva naših osnovaca.

foto: Printscreen

Udžbenik "Naš klas", čiji su autori Luka Medenica, Branislav Nikolić i Mira Simeunović, izdat je 2020, a odobrila ga je komisija koju je obrazovao Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV). U lekciji u kojoj đaci uče da se predstave na ruskom prikazane su dve zemaljske kugle, na jednoj je izdvojena crvena mapa Rusije, a na drugoj Srbije. I lako je uočljivo da je Srbija bez Kosmeta, a što se da videti i na uporednom prikazu ove fotografije i mape cele Srbije. Međutim, dr Milorad Marjanović, direktor Zavoda za udžbenike, u pisanom odgovoru Kuriru tvrdi da ne vidimo dobro.

foto: Printscreen

- Povodom primedbe da se u udžbeniku "Naš klas" (ruski jezik za 7. razred, treća godina učenja) nalazi "prikaz Srbije bez Kosova i Metohije", Zavod za udžbenike tvrdi da to nije tačno. To se jednostavno može uvideti ukoliko se pogleda geografska karta Republike Srbije i uporedi sa simboličnim prikazom u navedenom udžbeniku gde je južna granica Republike Srbije prikazana upravo onako kakva je u realnom životu: sa Kosovom i Metohijom do granice sa Severnom Makedonijom. Dakle, u udžbeniku za učenje ruskog jezika ne nalazi se geografska karta, već simbolični likovni prikaz teritorije Republike Srbije. Ovakvu primedbu ipak smatramo dobronamernim previdom onoga ko nije razlučio donju granicu naše zemlje - naveo je Marjanović. Međutim, ministar prosvete Branko Ružić, koji je od nas saznao za skandalozni udžbenik, zatražio je da greška odmah bude ispravljena. - Dao sam nalog Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja da se izjasni o konkretnom udžbeniku i da izdavač ispravi grešku odmah - rekao je za Kurir Ružić.

foto: Printscreen

Tatjana Mišović, rukovodilac Centra za razvoj programa i udžbenika u ZUOV, objašnjava za Kurir proceduru nakon "ovog propusta". - Sada naš zavod, u skladu s članom 41 Zakona o udžbenicima, obrazuje tročlanu komisiju, koja ne mora biti u istom sastavu kao ona koja je odobrila udžbenik. Ta komisija ima rok od 30 dana da da mišljenje i, ako utvrdi da ima nedostataka, izdavač ima rok od 10 radnih dana da ih ispravi. Međutim, tako ispravljeni udžbenik koristiće se od sledeće školske godine, a ovaj isti do kraja ove. Čak i ako komisija odluči da udžbenik treba da se povuče iz upotrebe, ovaj se koristi do kraja ove školske godine - kaže za Kurir Mišovićeva.

PROCEDURA ODOBRAVANJA UDŽBENIKA - ZUOV upućuje javni poziv za članove tročlanih komisija za svaku oblast - u komisiji su po jedan profesor i nastavnik i predstavnik ZUOV ili profesor/nastavnik ako ZUOV nema dovoljno ljudi - komisija ocenjuje udžbenike po dokumentu Standardi kvaliteta udžbenika - ako uoči nedostatke, udžbenik vraća na doradu izdavaču, koji ima 10 dana da ih ispravi - potom Zavod pozitivnu ocenu udžbenika dostavlja Ministarstvu prosvete - ministar prosvete formalno odobrava udžbenik na osnovu pozitivne ocene komisije

Jelena S. Spasić