RADMILO JANKOVIĆ ZA KURIR O KORONA KRUGU: Nevakcinisani Kragujevčanin ide u Budvu, pa kod bake na slatko... ONA VIŠE NIJE ŽIVA

Prof. dr Radmilo Janković, zamenik direktora UKC Niš za Kurir analizira kako trenutno izgleda, kako ga sam naziva, prosečan krug korona pakla u Srbiji:

- U centru kruga je prosečan Srbin, starosti izneđu 20 i 39 godina (Kragujevčanin recimo, jer još sam frapiran činjenicom o jučerašnjih 210 novoobolelih u Kragujevcu i planiranom večerašnjem koncertu Zdravka Čolića). Nije baš da je sledbenik ravnozemljaša i teoretičara zavere ali misli da "ima tu nešto oko vakcina sumnjivo"... Neće baš on da bude prvi.

Letovao je ove godine u Budvi. Za odlazak u omiljenu Grčku morao bi da plati testiranje na koronavirus. Bio je u Budvi i na Čolinom koncertu... Vratio se kući, u Kragujevac pomalo slinav, ali bez ikakvih drugih problem. Neko bi, kao i on rekao, da je zdrav i da mu nije ništa.

Majka mu govori da bi mogao da ode do bake, da odnese nedeljni ručak. Baka je unuku iznela omiljeno slatko od jagoda, tri puta ga poljubila, jednom i u čelo... Još u februaru baka je primila Sinofarm vakcinu. Kao stara, s njenom stalnom boljkom, bila je prioritet. Ali prošlo je od tada i više od pola godine. Vreme joj je da prima treću dozu. Ali, baka dobija temperaturu, pada u postelju... Vode je u kovid bolnicu... Unuk više ni ne slinavi. Baka je izgubila životnu bitku. A on - on ne može sebi da oprosti...

A da li će sad da se vakciniše. Da se kladimo?!

Kurir.rs