STIŽE 30+ STEPENI! Meteorolog Đurić najavio letnje temperature za naredne dane KIŠOBRANE SLOBODNO MOŽETE DA ODLOŽITE

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je sunčano i suvo vreme u većem delu Srbije u narednih desetak dana.

- Zahvaljujući anticiklonu sa severa Evrope i narednih dana očekuje nas stabilno, suvo i umereno toplo vreme, ali uz hladna, ponegde i maglovita jutra. U ponedeljak se očekuje se nešto više oblaka jer će se jedan snažan oblačni sistem sa obilnim padavinama premeštati od Tunisa preko Sicilije i juga Italije ka Grčkoj i Makedoniji. Periferni deo ovog oblačnog sistema doneće većem delu Srbije umereno oblačno vreme, tj. preovladavaće visoka cirusna oblačnost dok će pretežno oblačno vreme biti na jugu Srbije ponegde uz uslove za slabu i kratkotrajnu kišu - navodi Đurić.

Ponedeljak i utorak doneće nam prema njegovim rečima nešto niže temperature i maksimalne vrednosti biće od 21 do 25°C dok će u Beogradu biti do 23°C.

- Naše područje i početkom sledeće sedmice biće pod uticajem snažnog anticiklona sa severa Evrope i očekuje se vazdušni pritisak znatno iznad normale, što će uslovljavati stabilno i suvo vreme, ali i strujanje nešto svežije vazdušne mase sa severoistoka, pa će temperature u ponedeljak i u utorak biti malo ispod prosečnih vrednosti - navodi Đurić.

Od sredine sledeće sedmice naše područje biće pod uticajem južnog strujanja uz porast maksimalnih temperatura.

- Do petka u Srbiji se očekuju sveža, ponegde i maglovita jutra, a tokom dana sunčano i toplo. Minimalna jutarnja temperatura biće od 6 do 14°C, a maksimalna dnevna od 24 do 28°C u Beogradu do 27°C. Prema trenutnim prognozama postoji mogućnost da narednog vikenda bude još toplije, a sve zbog priliva još toplije vazdušne mase sa zapada i jugozapada pa da oko 11. i 12. septembra temperature budu i oko 30°C, ponegde čak i koji stepen preko 30°C - navodi Đurić.

Meteorolog dodaje da će prva polovina septembra proteći u znaku veoma suvog vremena uz ozbiljan deficit padavina, a temperature će nakon nešto hladnijeg vremena u nastavku prve polovine septembra biti u skladu sa kalendarom, ali potom i prave letnje.

(Kurir.rs)