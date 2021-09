STOMAČNI VIRUS TRAJE NEKOLIKO DANA, ALI ISCRPI ORGANIZAM: Evo koji su simptomi i zbog čega se javlja

Sa polaskom dece u školu, mališana u vrtiće i povratka ljudi sa odmora i letovanja pojavio se i stomačni virus koji uveliko hara među odraslima, ali on se vrlo lako može proširiti i doći i do dece koja su opet zajedno u školskim klupama i na igralištima.

Poznato je da se stomačni vrus najčešće javlja tokom letnjih meseci, dok su uzroci stomačnih tegoba različiti. To mogu biti različiti virusi i bakterije, s obzirom na to da je još uvek letnji period sve češće su infekcije salmonelom, jer u hrani kao što su jaja i mlečni proizvodi dolazi do njihovog umnožavanja. Simptomi stomačnog virusa su mučnina, povraćanje, proliv i učestali odlasci u tolaet. Usled gubitka elektrolita, povraćanja i dijareje javlja se i malaksalost zbog koje osoba može da bude iscrpljena. Uglavnom se stomačni virus preleži od kuće.

foto: screenshot KCN

Dr Radmila Šehić rekla je za Kurir da je stomačni virus poznatiji u narodu kao "letnji proliv" zbog toga što su tokom leta češće crevne infekcije izazvane bakterijama zbog konzumacije hrane koja je ukvarena pa dolazi do opasnije crevne infekcije.

- Karakteristično kod ovih infekcija je što su eksplozivne, brzo razviju kliničku sliku, ali dolazi i do rapidnog oporavka. Ove virusne infekcije se prenose dodirom, konzumacijom neopranog voća ili povrća i drugo... Prvi simptomi su bolovi u stomaku koji su prodorni i sekantni, učestale tečne stolice, ali i povišena temperatura - objasnila je dr Šehić i dodala:

- Temperatura se javlja kao odbrambeni mehanizam od virusa. Temperatra najčešće ide do 38,5 i dotle je ne treba skidati. Međutim, ukoliko dođe do veće od 38.5 onda se mora uzeti lek.

Ona navodi i da se povraćanje ne javlja uvek, ali ukoliko se javi praćena je mučninom.

- Zbog naglog gubitka tečnosti čovek oseti slabost u ekstremitetima i nedovoljnu snagu. Oporavak može da traje do nedelju dana, ali virus jenjava posle tri, četiri dana kada se smanjuje mučnina i broj stolica. Kod dece je to malo duže jer je stomačni virus za njih malo ozbiljniji nego što je to kod odraslih - kazala je dr Šehić.

Kurir.rs/ A. K.