U SREDU SUNČANO I TOPLO: Leto nas ne napušta, temperatura do 27 stepeni

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo će na jugu biti umereno oblačno vreme. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od šest stepeni do 15, najviša do 24 do 27.

U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar umeren, sredinom dana povremeno jak, jugoistočni, uveče u slabljenju i skretanju na istočni. Najniža temperatura od 12 do 14, najviša oko 26.

U četvrtak u južnim i centralnim krajevima Srbije umereno oblačno i uglavnom suvo vreme.

Biometeorološka prognoza za sredu 7. septembar 2021: Relativno povolјne biometeorološke prilike pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetlјivim osobama. Oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolјu.

(Kurir.rs/Beta)