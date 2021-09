PETAR BOGOSAVLJEVIĆ O NOVOM ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA: Majstor više neće moći da dođe u pola noći i naplati 23.000 dinara!

Poslanici Skupštine Srbije započeli su danas novu sednicu na kojoj će razmatrati Predlog zakona o zaštiti potrošača, kojim bi, između ostalog, trebalo da bude uspostavljen institucionalni okvir za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova i viši nivo odgovornosti u radu potrošačkih udruženja. A Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača Srbije kaže za Kurir da je najveća promena to što je ovom zakonu priključleno poglavlje koje se odnose na turističke usluge.

- To su odredbe koje su praktično preuzete iz zakona o turizmu i vrlo su pristojno usklađene sa evropskom i međunarodnoim regulativom. Njima se jasno uređuje pitanje odgovornosti organizatora putovanja, prava korinsika turističkih usluga, prava u odnosu na prevoznike... - navodi Bogosavljević, koji smtara i da dobru izmenu u zakonu predstavlja to što će majstori i drugi pružioci usluga biti u obavezi da za svaki račun koji je veći od 5.000 dinara naprave specifikaciju troškova i da tačno napišu šta moraju da urade ili kupe, kao i koliko će to koštati.

foto: Profimedia

- Serviser nekada ne može odmah da kaže koja će cena biti za, primera radi, popravku neke vodoinstalaterskog kvara, ali on mora dati okvirnu cenu koja konačno može biti uvećana samo za 15 odsto. On zna koliko košta posao koji radi i koliko će materijala potrošiti, te može da orjentaciono uradi cenu. Ona ne sme biti nekoliko puta veća, kao što se dešavalo do sada, da neki majstor dođe u toku noći i naplati 23.000 dinara, što je više od mesečne penzije koju korisnik prima - navodi Bogosavljević.

On dodaje da kao što trgovac u svojoj prodavnici ima istaknute cene, tako i majstori u svojoj radnji moraju imati cenovnik koji je dostupan.

- Na taj način će se rešiti problem pljačke naroda koja se do sada dešavala - kaže Bogosavljević koji pak napominje da ove odredbe nije trebalo ograničiti samo na vrednost usluge preko 5.000 dinara.

Dobro rešenje je, kako kaže, i odredba kojom se zabranjuje direktno oglašavanje telefonom, faksom ili elektronskom poštom bez prethpodnog pristanka potrošača, kao i uvođenja "ne zovi" registra, u kom će biti oni koji ne žele da primaju reklamne poruke i pozive.

- Ranije je bilo zabranjeno da se ostavljaju reklamne poruke u poštansku sandučad, ako je neko napisao da ne prima takav sadržaj, dok je u prethodnom zakonu postojala odredba da trgovac ne može da vam nudi robu pre nego što se predstavi, kaže ime firme i pita vas da li ste zainteresovani da primate tu informaciju, a sa ovim odredbama sistem je dodatno unapređen - kaže Bogosavljević, koji je apelovao na skupštinu i da obaveže donošenje porograma primene zakona.

Kurir.rs/R. K.