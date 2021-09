TRAJE TRI-ČETIRI DANA ISCRPI ORGANIZAM, POJEDINCI ZAVRŠE NA INFUZIJI: Evo koji su simptomi virusa koji hara Srbijom i kako se leči

Sa polaskom dece u školu, mališana u vrtiće i povratkom ljudi s letovanja pojavio se i stomačni virus koji uveliko hara Srbijom. Čitave porodice su zaražene jer se lako prenosi, a deca imaju malo teži i duži oporavak od odraslih. Pravi probleme tri-četiri dana i veoma iscrpljuje organizam, pa pojedinci završe i na infuziji.

Lekari kažu da su simptomi ovog virusa mučnina, bolovi u stomaku, povraćanje, dijareja, a retko povišena temperatura. Usled gubitka elektrolita javlja se i malaksalost.

- Karakteristično kod ovih infekcija je što su eksplozivne, brzo razviju kliničku sliku, ali dolazi i do rapidnog oporavka. Ove virusne infekcije se prenose dodirom, konzumacijom neopranog voća ili povrća i drugo. Zbog toga se lako širi kod dece i odraslih. Prvi simptomi su prodorni i sekantni bolovi u stomaku, učestale tečne stolice, ali i ne tako često povišena temperatura - objašnjava za Kurir dr Radmila Šehić, specijalista opšte medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć:

foto: screenshot KCN

- Temperatura može da se javi kao odbrambeni mehanizam od virusa. Najčešće ide do 38,5 i ne treba je skidati. Međutim, ukoliko pređe 38,5, onda se mora uzeti lek. Ona navodi i da je povraćanje obavezno praćeno mučninom. - Zbog naglog gubitka tečnosti čovek oseti slabost u ekstremitetima, malaksalost i gubitak snage. Oporavak može da traje do nedelju dana, ali virus jenjava posle tri-četiri dana, kada se smanjuje mučnina i broj stolica. Kod dece je to malo duže, jer je stomačni virus za njih malo ozbiljniji nego što je to kod odraslih.

Prema njenim rečima, kod stomačnog virusa je neophodno nadoknađivanje tečnosti u vidu rehidratacionih voda, supa, infuzija za oralnu upotrebu, poput "orosala", jer je neophodno nadoknaditi izgubljene soli, šećere i minerale. - Sok od paradajza je dobar za nadoknađivanje kalijuma. Za bolove u stomaku treba koristiti blagi analgetik koji će smanjiti prenadražajnost creva - kaže dr Šehić i naglašava da nikako ne treba zaustavljati proliv jer se kroz stolicu gubi izazivač infekcije:

- Može se koristiti probiotik kako bi se poboljšala crevna flora. Ovo je praskava infekcija koja kod dece izaziva proliv i za njih je malo opasnija zbog gubitka tečnosti, pa moraju istog časa da se rehidriraju. Nekada se moraju i hospitalozovati kako bi se detetu dala infuzija. Zbog toga je kod dece malo duži oporavak.

ČINJENICE/ Kako lečiti stomačni virus - Nadoknaditi tečnost u organizmu rehidratacionim vodama, supama, "orosalom" - Sok od paradajza nadoknađuje kalijum - Blagi analgetik protiv bolova u stomaku - Probiotik

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić