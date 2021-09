UPRAVNA INSPEKCIJA UTVRDILA PREKRŠAJ U ŠKOLI U NOVOM PAZARU: Uprava škole pokušava da ODBRANI UČITELJICU!

Iz OŠ "Rifat Burdžević Tršo" iz Novog Pazara poslali su saopštenje u kojem žele da odbrane svoj kolegijum te navode da je u svim odeljenjima prvog dana škole puštena državna himna "Bože pravde" iako je upravna inspekcija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave tvrdila prekršaj, a čeka se i izveštaj prosvetne inspekcije kao i odluka Višeg javnog tužilaštva o daljem postupcima.

- S obzirom na to da se osećamo prozvano i poniženo saopštenjem želimo da demantujemo navode i da javnosti stavimo do znanja da je prvog dana školske 2021/22. godine u svih 46 odeljenja (26 u nastavi na srpskom i 20 u nastavi na bosanskom jeziku) na početku prvog časa intonirana državna himna Republike Srbije "Bože pravde", a da je samo u odeljenju I1 učiteljica Adela Karahmetović Melajac za vreme drugog časa i to u sklopu programa koji je učiteljica samoinicijativno pripremila za svoje odeljenje, intonirana himna sandžačkih Bošnjaka. To govori da je direktor škole postupio u skladu sa nalogom ministra prosvete i preneo svim radnicima škole, a posebno odeljenskim starešinama obavezu da se na početku prvog časa u svim odeljenjima mora intonirati državna himna "Bože pravde" i da su sve odeljenske starešine postupile u skladu sa tim, a kao dokaz prilažemo dokaze svih 46 odeljenskih starešina - između ostalog navodi se u saopštenju.

