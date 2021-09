MILAN LAINOVIĆ IZ JUTE ZA KURIR TV! U narednom periodu bez vakcine neće moći NIGDE u EVROPU

Da li će Srbija zbog povećanog broja zaraženih korona virusom biti uklonjena sa zelene lista za putovanja u zemlje EU, koliko će se uslovi promeniti, kao i kako je moguće ponovno vraćanje Srbije na listu na Kurir televiziji govorio je Milan Lainović, potpredsednik "Jute", nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije.

- Sama pomisao da se povećava broj zaraženih veći je problm i za naše putnike i za nas koji radimo u turizmu. Poslednja informacija, koja se vezuje za letenje destinacije poput Grčke, nema naznake da će biti nekih promena ili nekih novih uslova za ulazak u zemlju. Ono što je novo je da nas je Češka stavila na crvenu listu i da razmatra. Moj lični stav je da je to preventivno zbog onih koji su nevakcinisani - kaže Milan za Kurir televiziju.

- Informacija iz Grčke je da neće biti restriktivnih mera i da oni ne razmišljaju još o toj temi. Tako je i sa Turskom i sa Egiptom - kaže Milan.

određene mere mi nemamo nikakvu informaciju - kaže Mian Lainović.

On je naglasio da jedino što je izvesno jeste da u Evropsku uniju neće moći da se uđe bez vakcine.

- Nama je važno da mi moramo da se vakcinišemo. Ovo nije kraj sveta, mi moramo da živimo sa ovim, a to je svakako vakcinisanje i mi moramo to da prihvatimo. Nekome se to sviđa, nekome ne, ali bez toga ne možemo da funkcionišemo. Najnoviji propisi koji će biti jeste da bez vakcine nećemo moći da uđemo ni u jednu zemlju Evropske unije. Za naredna dva, tri meseca sigurno - naglasio je Lainović.

