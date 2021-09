ŽESTOKA UVREDA STIGLA IZ HRVATSKE: Admiral Lošo uporedio SRBE SA PSIMA! Smeta mu ustoličenje Joanikija na Cetinju (VIDEO)

Hrvatski admiral Davor Domazet Lošo uporedio je Srbe sa psima komentarišući dešavanja na dan ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju.

- Srbi mrze sve. Oni su narod mržnje. Nema u njihovoj duhovnosti ono što Hrist uči. Kod njih je to proforma. U najveću svetinju ti dođeš crnogorskog naroda... Ti ne možeš doći na silu tamo. Pas kad zapi*a to je njegovo dvorište? To je čist okultizam. Ponašaju se kao psi - rekao je Lošo u jednom podkastu na Jutjubu.

Hrvatski admiral je podrugljivo prokomentarisao ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju.

- Zamislite da crkva dolazi helikopterom naoružana! Glumataju i nose zastore protiv metka. Sad se pojavilo da imaju sumnje kako mu je pretio snajperista. Prave kazalište. Oni će se sada prikazati kao žrtve - rekao je nekadašnji oficir JNA.

Sramnu izjavu možete čuti na 13. minutu snimka.

Lošo je inače penzionisani admiral i nekadašnji savetnik hrvatske predsednice Kolinde Grabar Kitarović. Čuven je po antisrpskim izjavama, ali i po brojnim teorijama zavere.

(Kurir.rs)