JANKOVIĆ UPOZORAVA DA ĆEMO USKORO IMATI 10.000 NOVOZARAŽENIH DNEVNO: Tužno da neko pravi svadbu gde će se 15 zaraziti, a 1 umreti

Zamenik direktora Kliničkog centra Niš Radmilo Janković kaže da očekuje i više od 10.000 novozaraženih dnevno jer je pokrenuta spirala eksponencijalnog rasta koju je teško zaustaviti.

U Nišu je juče zabeleženo 277 novih slučajeva koronavirusa, a to je jedan od najtežih dana od početka epidemije. Samo u martu je bilo više od 300 novih slučajeva dnevno.

Janković kaže da je sve za brigu i da je odavno bilo za brigu.

- Sada već sve dolazi na naplatu, ovaj intenzitet ovakve naplate više niko ne može da predvidi. Pojavile su se na društvenim mrežama strašne slike, noćas je u Kruševcu bilo 14 prijema, saniteti koji čekaju iz svih gradova, tamo više nema mesta, ima 430 pacijenata, mora da se ostavi 40 mesta za najteže pacijente - rekao je Janković.

Navodi da će KC Niš nakon pet meseci ponovo ući u kovid sistem i to već od petka.

- Već imamo 18 pacijenta na Infektivnoj i verovatno već u petak otvaramo jedan sprat Kliničkog centra - napomenuo je zamenik direktora KC Niš.

Situacija sa 277 novozaraženih je strašna, kaže Janković, dodajući da će taj broj u Nišu ići i daleko iznad 300.

- Sad ne može da se uradi ništa, spiralu ćemo teško zaustaviti, ovo je eksponencijalni rast koji niko ne može da predvidi - rekao je Janković i istakao da smatra da će broj novozaraženih premašivati i 10.000 dnevno.

foto: Ana Paunković

Podseća da je u martu, kad je rastao broj novozaraženih, bio veliki pritisak na Krizni štab da se uvedu drastične mere i trebalo je 10 dana da te mere daju efekata.

- Pa vi sad računajte - dodao je Janković.

Naglasio je i da nije sve u zabranama.

- Ljudi moraju da se urazume, ja juče nisam bio na roditeljskom sastanku kod sinova, jer smatram da je bilo nepotrebno i neodgovorno zgurati 30 odraslih osoba od kojih bar jedna neće nositi masku da dokaže da je u pravu - rekao je zamenik direktora KC Niš.

"Imamo malo manevarskog prostora"

Istakao je da je država najviše učinila time što je obezbedila dovoljno vakcina, a sada smo doprineli tome da budemo među najgorima u Evropi i da nas skidaju sa zelene liste za putovanja.

- Mi ćemo se jednog dana naći na koricama epidemiologije i infektivnih bolesti. Da smo dozvolili da nas skinu sa liste rezultat je jedne atmosfere i odgovornost svih ljudi - naveo je Janković.

Kaže da mu je lakše da čuje da neko neće da se vakciniše, ali da ne može da razume da taj tera nekog da radi to isto i da mu društveni ambijent omogućava da dezinformacije širi danima i nedeljama.

- Biće i više od 50 preminulih dnevno. Efekat toksičnih poruka sada vidimo. Na medijima je velika odgovornost. Na portalima je mnogo komentara gde se ljudi naslađuju, a neko će i da poveruje - naveo je zamenik direktora KC Niš.

Janković smatra da je situacija dramatična i da je veoma tužno što su i mladi ljudi na respiratoru. Najjača poruka je prema njegovom mišljenju broj novoobolelih i saniteti koji čekaju ispred kovid bolnica.

- Dajte da nešto učinimo da ne budem o najgori u Evropi. Ajde i to, ali ovoliki broj preminulih... To što se mi ponašamo normalno, da neko organizuje svadbu, gde će se 15 ljudi zaraziti, jedan će umreti, ta atmosfera me rastužuje i devastira. Nešto ćemo učiniti, ali imamo malo manevarskog prostora - naglasio je prof. dr Radmilo Janković.

(Kurir.rs/RTS)