BEZ GUŽVI NA AUTO-PUTEVIMA: Saobraćaj umeren, nema zadržavanja na naplatnim stanicama

Na auto-putevima je umeren broj vozila pa nema zadržavanja na naplatnim stanicama, a slično je i na putevima prvog i drugog reda, na kojima nema vanrednih zastoja i prekida, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Za vozače putničkih vozila koji putuju van granica Srbije nema zadržavanja na graničnim prelazima, dok kamioni, prema izveštaju AMSS jutros od 5.00 na Batrovcima čekaju na izlaz iz zemlje četiri sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.

Iz AMSS podsećaju na Međunarodnu biciklističku trku kroz Srbiju u kojoj 120 takmičara danas vozi od Mionice do Čačka. Takmičenje će biti nastavljeno sutra od Čačka do Prijepolja, a poslednja, četvrta etapa duga 146 kilometara biće vožena u nedelju od manastira Mileševa do Čačka.

