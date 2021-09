ĐERLEK OBILAZI JUG I ISTOK SRBIJE: Razgovarao sa direktorima zdravstvenih ustanova o pripremama za ČETVRTI TALAS KORONE

Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, obilazi jug i istok Srbije, a kako je rekao, cilj je da se zdravstvene ustanove u našoj zemlji što bolje pripreme za četvrti talas virusa korona.

Kako je naveo, delta soj je napravio ozbiljan problem, a njegova poseta je prilika da razgovara sa svim direktorima iz južnog i istočnog dela Republika Srbije.

U Zaječaru i Vranju, otkrio je Đerlek, razgovarali su i zaključili da su sve bolnice i domovi zdravlja spremni.

- Zdravstveni sistem u celini na jugu i istoku je spreman da se uhvati u koštac sa kovidom, to jest delta sojem, i država je uradila sve što je trebalo, a to je nabavka opreme, lekova, dijagnostika, infrastruktura i povećanje kapaciteta.Navodi da nisu zadovoljni brojem vakcinisanih, koji je do kraja juna trebalo da bude između i 50 i 60 odsto, međutim to se nije desilo i "daleko smo od kolektivnog imuniteta".

- Međutim, mi kao država i Ministarstvo zdravlja ćemo učiniti sve da na svim delovima Republike Srbije sačuvamo zdravlje i živote naših ljudi - istakao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

Bili su prisutni direktori iz Kladova, Negotina, Sokobanje, Zaječara, Bora, Majdanpeka, Boljevca, Preseva, Bujanovca, Pirota, Leskovca.

Kurir.rs/Novosti