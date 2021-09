OJAČAO IMUNITET: Zlatibor Lončar primio treću dozu vakcine protiv Kovid 19.

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar primio je danas treću dozu vakcine protiv Kovid 19.

On je ovom prilikom još jednom apelovao na sve građane Srbije da se vakcinišu, naglasivši da je to jedini način da se obuzda ova pandemija.

- Kome god je od prve vakcinacije prošlo više od šest meseci, trebalo bi da primi treću dozu, kako bi ojačali svoj imuni sistem.

Posebno apelujem na one koji se do sada nisu vakcinisali, da to obave što pre i time doprinesu kolektivnom imunitetu, istakao je ministar Lončar.

