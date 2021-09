VOZAČI, ČEKA VAS SJAJAN DAN ZA VOŽNJU: Dobri uslovi za vožnju, gužvi na granicama nema! Pazite na radove i biciklističku trku

BEOGRAD- Vozače danas očekuju dobri uslovi za vožnju sa umerenijim intezitetom saobraćaja u odnosu na prethodne vikende, ali na auto-putevima treba očekivati povremeno veći broj vozila, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).

Usporenom saobraćaju mogu doprineti i brojni radovi na na glavnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima na izlazu iz zemlje nema zadržavanja za putnička i teretna vozila dok kamioni čekaju na Gradini na ulaz pola sata.

Iz AMSS-a podsećaju na Međunarodnu biciklističku trku kroz Srbiju čiji učesnici danas voze od Čačka do Prijepolja, a poslednja, četvrta etapa biće održana sutra od manastira Mileševa do Čačka.

Održava se i auto-trka "Sopot 2021" na regionalnom putu od Kosmaja (Rogača) do Mladenovca zbog čega će danas od 9 do 19 časova doći do obustave saobraćaja na putu Tresije-Kosmaj, a alternativni putni pravac u tom periodu je obilazno preko Sopota.

