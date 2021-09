PETROVO IME ČULA JE DANAS CELA SRBIJA, IZGOVORIO GA JE PREDSEDNIK: Najbolji je među letačima Vojske, O OVOME JE SANJAO KAO MALI

Predsednik Srbije za Petra he rekao da je jedan od najtalentovanijih pilota Vojske Srbije

Petar Ilić (24), rođeni Nišlija danas je postao potporučnik Vojske Srbije i on je najuspešniji kadet u rangu 141. klase studijskog programa Vojnog vazduhoplovstva sa prosečnom ocenom 9,66.

Ime Petra Ilića danas je čula cela Srbija jer ga je, govoreći o mladim oficirima koji su ponos Srbije, pomenuo i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Govoreći o Vojsci njima, Vučić je rekao:

- Čuo sam da su ovi ljudi neverovatni, da nismo imali tako dobrog letača koji će čuvati naše nebo kao što je Petar Ilić - istakao je Vučić.

Na pitanje kako se oseća što je i sam predsednik rekao da je jedan od najtalentovanijih pilota Vojske Srbije rekao je za Kurir:

- Osećaj je neverovatan. Od ranijih generacija koje su završavale sam slušao da je tada kada proleti poslednji avion i bace se šapke osećaj neverovatan, ali nisam mogao da poverujem u to dok nisam stajao tu i gledao sve to. Danas sam je za mene veoma emotivan dan. Ovaj trenutak neki od nas čekali su četiri, pet ili šest godina, tako da je osećaj poseban, jedan od najlepših u dosadašnjem životu - rekao je on i ispričao kako se rodila ljubav i želja koju je znao da će ostvariti.

- Kada sam bio mali, živeo sam blizu aerodroma i stalno sam gledao avione kako lete. Interesovalo me je to, kasnije sam o vazduhoplovstvu dosta i slušao. Ovo je ostvarenje mog dečačkog sna. Hteo sam da krenem tim putem i tako ostvarim svoj san, i sada sam u tome uspeo - rekao je ovaj skromni mladić.

