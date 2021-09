ČUVENI SRPSKI METEOROLOG OTKRIO KADA SE TOTALNO MENJA VREME: Zna se koliko još tačno dana MOŽEMO DA UŽIVAMO U SUNCU (FOTO)

Sve do četvrtka ili petka naredne nedelje naš deo Evrope će se nalaziti pod uticajem anticiklona - naveo je Čubrilo

U Srbiji će sunčano i toplo biti sve do 17. septembra, objavio je danas na svom Fejsbuku meteorolog Marko Čubrilo! Kako je on naveo, posle toga sledi promena, ali su količine kiše, njen raspored, brzina i snaga samog zahlađenja i dalje nejasni!

- Sve do četvrtka ili petka naredne nedelje naš deo Evrope će se nalaziti pod uticajem anticiklona i dotoka vrlo toplog vazduha sa jugozapada te će preovlađivati sunčano i relativno toplo.

- Najtopliji dani će verovatno biti sreda i četvrtak kada bi maksimumi u velikom delu regiona mogli biti oko 30 stepeni Celzijusa, dok bi na jugu možda bili i koji stepen više. Zatim će uslediti promena i ka nama će se polako širiti uticaj frontalnog sistema iz središnje Evrope, dok će se sa severa spuštati osetno svežiji vazduh - napisao je on, napomenuvši da kako će biti reč o vrlo slabom sistemu, modeli još uvek ne mogu tačno odrediti sve detalje oko te promene.

- Na oba glavna modela ima ogromnih oscilacija i to u sukcesivnim proračunima i vrlo je verovatno da ćemo realno stanje imati tek oko utorka kada se promena polako približi - navodi on.

- Primera radi, sinoćni operativni ECMWF ima zaista veliku količinu kiše i to za veći deo regiona, što je bio najkišovitiji proračun od svih 50 ansmable članova. Za razliku od njega jutarnji operativni ECMWF je neuporedivo siromašniji kišom. Dok su njegovi ansmable članovi znatno bogatiji. Osim toga sinoćni ECMWF je promenu imao u četvrtak, a današnji uglavnom u petak dok bi već za vikend bilo suvo, a zahlađenje bi po operativnom bilo vrlo blago.GFS takođe jako osciluje, juče je imao vrlo male količine kiše i to uglavnom u petak, dok ih je danas značajno povećao i produžio sve do ponedeljka 20.09. - napisao je Čubrilo, zaključivši da dokle god postoje ovako velike osilacije neće radiiti nikakve detaljne procene oko ove promene i da je za sada samo jasna najava da ona svakako stiže.

- Posle 20.09. trend na dugoročnim simulacijama je da kraj meseca bude znatno svežiji, ako ne i hladniji uz povremenu kišu. Ko želi može još iskoristiti ovih 5-6 dana poznog leta jer bez obzira na tajmnig i snagu promene jesen polako ali sigurno stiže - zaključio je on.

Kurir.rs / S. T.