NAJBOLJI LEK ZA DIJABETES I GOJAZNOST JE ŠETNJA: Korona je donela muke ovim pacijentima, sada je vreme da se misli o prevenciji

Projektu „Otvori plavi krug“ posvećenom prevenciji i suzbijanju dijabetesa i gojaznosti u Beogradu, juče su se pridružili udruženje „Krug dvojke Srbije“, koje čine oboleli od dijabetesa tipa 2, kao i Beogradski trkački klub (BRC).

Od sada na organizovanim šetnjama koje se sprovode pod nadzorom medicinskih sestara, učestvuju i profesionalni treneri iz BRC-a. U sklopu projekta počinje i „Otvori plavi krug“ škola nordijskog hodanja, sa besplatnim časovima ove popularne discipline u trajanju od dva meseca.

- Za sprečavanje šećerne bolesti i gojaznosti najmanje što je potrebno je dva i po sata umerene aerobne fizičke aktivnosti. Šetnja je takva aktivnost.

Za nju su potrebni motiv, vreme i društvo. Još je bolje ako šetnje vode treneri i kada su pod nadzorom medicinskih sestara, jer onda postaju edukativne i učesnici mogu da dobiju niz korisnih informacija. Energična šetnja baš kao i trčanje, smanjuje rizik od visokog krvnog pritiska, visokog holesterola i dijabetesa – svih problema koji mogu dovesti do srčanih oboljenja.

Šetanje i trčanje uključuju iste mišiće. Efekat je isti, samo je razlika u utrošenom vremenu – kaže Teodora Beljić Živković, endokrinolog i direktor Klinike za Interne bolesti KBC "Zvezdara" Okosnicu projekta čine organizovane šetnje naših sugrađana, šetača sa ciljem da se druže, edukuju i razmenjuju iskustva u borbi protiv dijabetesa, gojaznosti, ali i o zdravom životu. Šetnje se obavljaju pod nadzorom medicinskih sestara, a priključili su im se profesionalni treneri BRC-a, koji se trude da šetnje dodatno postanu i neka vrsta malog treninga prilagođenog učesnicima.

foto: Privatna arhiva

Šetnje se organizuju u grupama do 20 učesnika na više lokacija i to Ada Ciganlija, Košutnjak, Ušće, Zvezdarska i Bajfordova (Banjička) šuma. Organizovane šetnje počele su u julu ove godine, a do sada ih je sprovedeno ukupno 13. Povremeno im se priključuju i gosti edukatori, kao što su lekari, nutricionisti, psiholozi i drugi stručnjaci. U sklopu projekta pokrenuta je i aplikacija „Otvori plavi krug“ koja svim zainteresovanim građanima pruža korisne informacije o zdravlju, terminima i lokacijama za šetnje, kao i o stručnjacima koji se šetnjama priključuju. Aplikacija je namenjena i beleženju pređenih koraka u cilju prikupljanja donacija za unapređenje uslova za prevenciju i suzbijanje dijabetesa i gojaznosti.

Od 15. septembra organizuje se i „Otvori plavi krug“ - Škola nordijskog hodanja. Pod nadzorom stručnjaka iz Beogradskog trkačkog kluba, koji su pioniri ove sve popularnije discipline u našoj zemlji, obezbeđena je besplatna škola u trajanju od dva meseca, prilagođena ciljevima projekta. Ukoliko se pokaže da postoji zainteresovanost šetača za ovu aktivnost planirano je da škola postane stalni deo projekta.

- U okviru projekta „Otvori plavi krug“ sprovešćemo školu nordijskog hodanja, a ideja je da širimo svest o važnosti fizičke aktivnosti kao preventivnoj meri kod osoba koje boluju od dijabetesa, koje pate od gojaznosti, kao i kod onih koji imaju predispoziciju da obole. Ono što će polaznici na treninzima naučiti jeste pravu tehniku hodanja. Glavni rekvizit za šetnju su štapovi, koji će biti obezbeđeni.

Šetnjom sa štapovima aktivira se mnogo veći broj mišića, nego prilikom običnog hodanja. Polaznici će i sami videti kako će se, g nakon obuke, lakše popeti uz stepenice ili hodati uzbrdo. Na ljudima je da pokažu dobru volju i da budu redovni na treninzima – izjavio je Dragoljub Milosavljević, direktor Beogradskog trkačkog kluba. Projektu “Otvori plavi krug” pridružilo se udruženje “Krug dvojke Srbije”, koje čine oboleli od dijabetesa tip 2.

- Korona je donela velike probleme pacijentima, kao i ograničen pristup lekarima. Zato smo, kao udruženje, prethodne godine imali nekoliko online savetodavnih aktivnosti za pacijente, kako bi razmenjivali iskustva u ovim vanrednim okolnostima. Zadovoljstvo nam je što smo postali deo ovog projekta, jer je fizička aktivnost preko potrebna pacijentima, naročito nakon prošlogodišnjeg zatvaranja i ograničenog kretanja zbog korona virusa. Snažno ćemo se uključiti u projekat, a na šetnjama će, pored stručnih lica, biti i članovi našeg udruženja.

Pozivam sve pacijente sa dijabetesom, one koji su u riziku, ali i sve ostale zainteresovane građane, da nam se pridruže, nauče nešto novo, posavetuju se sa profesionalcima i da zajednički doprinesemo zdravlju svakog od nas – rekao je Đorđe Branković, predsednik Udruženja pacijenata „Krug dvojke Srbije“.

Angelina Ignjatović (70) već 15 godina živi sa dijabetesom tip 2, ali kako objašnjava prvih godina nije shvatala koliko je šetnja značajna za nju i njenu bolest. - Svakodnevno se bavim svojom bolešću, ali i zdravom ishranom, merenjem šećera, stalnim kontrolama, a naročito fizičkom aktivnošću. Projektu se pridružujem kao iskusni šetač. Dnevno pređem minimum pet, 10, a nekada i 15 hiljada koraka. Verujte mi, čovek se bolje oseća nakon šetnje, ima više energije, a ono što je najbitnije i bolje regulisan šećer. U kontaktu sa drugim pacijentima veliki broj njih nema tu naviku. Ja ih sve pozivam da makar probaju – napomenula je Ignjatović.

- Zadovoljstvo nam je da vidimo da projekat raste i da nam se pridružuju novi partneri. Iako su okolnosti bile izazovne zbog epidemijske situacije, naši sugrađani su kako u organizovanim šetnjama, tako i individualno u okviru aplikacije „Otvori plavi krug“ do sada prešli više od 38.000 kilometara. Na taj način smo prikupili dovoljno koraka za donacije gradu Beogradu za poboljšanje uslova za suzbijanje i prevenciju dijabetesa i gojaznosti.

Nakon renoviranja pešačkih staza u Bajfordovoj i Zvezdarskoj šumi, sa gradom Beogradom radimo i na realizaciji sledeće donacije - istakao je Vladimir Tipsarević, iz kompanije NovoNordisk. Od novembra prošle godine Beograd je deo globalne kampanje „Gradovi koji menjaju dijabetes“, zajedno sa više od 30 svetskih metropola poput Rima, Berlina, Pekinga, Istanbula, Kopenhagena... U okviru kampanje, posebno za grad Beograd, osmišljen je projekat „Otvori plavi krug“. Cilj kampanje je smanjenje broja novoobolelih od dijabetesa u urbanim sredinama i podsticaj osobama sa dijabetesom i gojaznim osobama da se edukuju, bave fizičkom aktivnošću i unaprede svoje zdravlje.

Kurir.rs