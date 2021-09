IRENA VUJOVIĆ: Razumem sve građane koji su iskreno zabrinuti za životnu sredinu, ali ne i politikanstvo i manipulacije

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je danas da razume sve građane koji su iskreno zabrinuti za stanje životne sredine u Srbiji, ali ne i politikanstvo i one koji manipulišu ovako važnom temom oko koje bi svi, čije su namere časne, trebalo da budu ujedinjeni.

"Verujem da su neki građani došli na protest, jer ih iskreno zanima kako da se smanji zagađenost vazduha, zemlje, vode i uvek sam otvorena da sa njima razgovaram. Međutim, jasno je da jednu grupu ljudi instruišu propali političari bivšeg režima, kojima je jedini cilj da ponovo dođu na vlast. To jasno dokazuju uvrede i psovke koje su uzvikivali na račun predsednika Vučića, predsednice Vlade i ministara. To dokazuje i prisustvo opozicionih lidera, koji na izborima ne mogu ni cenzus da pređu, ali zato misle da krijući se iza lažne brige za životnu sredinu mogu na brzinu da politički profitiraju.

U ekologiji koja je, na žalost, i globalni problem, nema brzih i lakih rešenja. Problemi koje rešavamo nisu novi, postoje duže od 30 godina, a mnoge Vlade su za to odgovorne, uključujući i našu. Međutim, ono što nas razlikuje, jeste to što se ova Vlada trudi i radi, dok oni u svoje vreme, kad su za to imali priliku, nisu uradili apsolutno ništa. Jedina briga im je bila da napune sopstvene džepove, jer da su išta uradili, mi sada ne bismo rešavali decenijske probleme.

foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

U poslednjih godinu dana, gotovo da nema grada i opštine u kojima se ne sprovode „zeleni“ projekti. Za kratko vreme, mnogo je urađeno. Menjaju se stari kotlovi, pa čak i čitave toplane kako bi se omogućio prelazak na ekološki prihvatljivije energente i smanjilo aerozagađenje. Realizuju se projekti pošumljavanja, subvencioniše kupovina eko vozila, a trenutno sprovodimo i najveću akciju čišćenja do sada, u sklopu koje ćemo u septembru očistiti 500 divljih deponija širom Srbije. Zatvaramo nesanitarne deponije, poput Stanjevine u Prijepolju, gradimo transfer stanice u kojima će se otpad pretovariti i voziti na sanitarne deponije ili u regionalne centre. Pripremamo projekte za osam novih regionalnih centara u kojima će otpad biti tretiran po najsavremenijim standardima. Za nekoliko godina, računajući projekte svih ministarstva u Vladi, Srbija će dobiti oko 100 prečistača otpadnih voda.

Zato, onima koji koriste ekologiju kako bi rušili vlast, mogu da poručim da im neće uspeti, jer građani ne poklanjaju poverenje onima koji samo kritikuju bez ponuđenih rešenja, već ljudima koji rade, rešavaju probleme i imaju rezultate.

Iskreno zabrinutim građanima koji su došli na protest želim da kažem da smo odlučni u tome da rešimo sve nagomilane probleme sa kojima se suočavamo i da će ih Ministarstvo najbolje informisati šta je do sada urađeno i kakvi su planovi za naredni period. Sve ih pozivam da se uključe, jer svi moramo zajedno da radimo kako bismo unapredili stanje životne sredine.

Naše ambicije za ovu oblast su velike, a naša vizija je zelena Srbija, koja se razvija na održiv način. I takav razvoj Srbije ne mogu da zaustave oni koji ekološke teme koriste da manipulišu građanima i na tome zasnivaju svoju političku kampanju. Oni su propustili svoju šansu da urade nešto za ekologiju i za Srbiju“, navodi se u saopštenju Ministarstva zaštite životne sredine.

(Kurir.rs)