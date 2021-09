BIO JE LEGENDA RADIO PROGRAMA, SVI SU SE SMEJALI NJEGOVIM FAZONIMA: Jednom mu je u studio ušao Duško Radović, MISLIO JE DA SANJA

Marko Janković jedna je od legendi Studija B uz Duška Radovića, Đoku Vješticu, Slobu Konjevića i Zorana Modlija. Bio je najznačajniji disk-džokej Beograda. Danas, sa sedamdeset i nešto, i dalje voli da se šali, a nekad su se njegovim šalama smejali svi.

U ispovesti za Kurir ispričao je kolika mu je čast bila što je radio sa velikim Duškom Radovićem, i jednu anegdotu koja ga je posebno učinila srećnim!

- Na kraju svake emisije govorio sam: "Pozdrav svima i zadržite osmeh na licu, jer je tako lepo biti srećan". Sve što sam govorio, to sam i mislio. Ta rečenica je iz mene izašla, ljudima se dopala i nastavio sam da je govorim. Program sam počinjao rečenicom: "Pozdrav svima koliko vas ima, na Studio B talasima!" Voleo sam Studio B, a najviše sam ga voleo od trenutka kada sam upoznao Duška Radovića koji je bio čist genije. Najlepša stvar mi je bila kada on uđe u tehniku kod tonca i smeje se mojim fazonima. Mislio sam se da li je san da se veliki Duško Radović smeje mojim fazonima. A bila je to ipak java - ispričao je Janković za Kurir.

Kurir.rs/Suzana Trajković