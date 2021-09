JESEN NA KURIR TELEVIZIJI: Iz sve snage!

Za­hva­lju­ju­ći na­j­ve­ćoj in­te­gri­sa­noj re­da­k­ci­ji na Ba­l­ka­nu, Ku­rir je pre­po­zna­tljiv po ak­tue­l­nim te­ma­ma, br­zim i ta­č­nim ve­sti­ma i in­fo­r­ma­ci­ja­ma sa li­ca me­sta, a po re­zu­l­ta­ti­ma uvek je me­đu vo­de­ćim medijima.

Ko­m­pa­ni­ja Adri­ja me­di­ja gru­pa pre ne­što vi­še od go­di­nu da­na lan­si­ra­la je Ku­rir te­le­vi­zi­ju, či­me je stvo­ri­la je­din­stve­nu me­di­j­sku pla­t­fo­r­mu sa če­ti­ri ka­na­la ko­mu­ni­ka­ci­je: šta­m­pa­nim izda­njem, veb-sa­j­tom, te­le­vi­zi­jom i dru­štve­nim mre­ža­ma.

Ku­r­ir te­l­e­v­i­z­i­ja me­đu na­j­g­l­e­d­a­n­i­j­im ka­b­l­o­v­s­k­im kanalima

Za­hva­lju­ju­ći na­j­ve­ćoj in­te­gri­sa­noj re­da­k­ci­ji na Ba­l­ka­nu, Ku­rir je pre­po­zna­tljiv po ak­tue­l­nim te­ma­ma, br­zim i ta­č­nim ve­sti­ma i in­fo­r­ma­ci­ja­ma sa li­ca me­sta, a po re­zu­l­ta­ti­ma uvek je me­đu vo­de­ćim me­di­ji­ma. Dne­v­ni li­st Ku­rir je po Ip­so­so­vim po­da­ci­ma za av­gu­st na dru­gom me­stu po či­ta­nos­ti u Sr­bi­ji, a veb-sa­jt Ku­rir.rs je­di­ni je sa­jt u Sr­bi­ji ko­ji uspe­va da osvo­ji pr­vu po­zi­ci­ju u svih pet ka­te­go­ri­ja Ge­mi­ju­sa: po bro­ju ko­ri­sni­ka, pro­se­č­nom dne­v­nom bro­ju ko­ri­sni­ka, bro­ju po­se­ta, bro­ju otvo­re­nih stra­na i uku­p­nom vre­me­nu pro­ve­de­nom na sa­j­tu. To ga či­ni me­di­jem sa na­j­bo­ljim pe­r­fo­r­man­sa­ma, na­j­lo­jal­ni­jom pu­bli­kom na tr­ži­štu i sa­j­tom na ko­jem po­se­tio­ci pro­vo­de na­j­vi­še vre­me­na. U sa­mo go­di­nu da­na Ku­rir te­le­vi­zi­ja se po gle­da­nos­ti po­zi­cio­ni­ra­la u sam vrh me­đu ka­blo­v­skim ka­na­li­ma, a na­j­no­vi­ji Ni­l­se­no­vi po­da­ci po­ka­zu­ju da je pre­te­kla ne­ke ko­je pos­to­je go­di­na­ma. S ob­zi­rom na to da sva­kog ra­d­nog da­na proi­zve­de vi­še od še­st sa­ti pre­mi­je­r­nog pro­gra­ma, sta­la je ra­me uz ra­me s te­le­vi­zi­ja­ma sa na­cio­nal­nom fre­kve­n­ci­jom. Uspeh Ku­rir te­le­vi­zi­je re­zu­l­tat je spo­ja na­j­kva­li­te­t­ni­jeg do­ma­ćeg pro­gra­ma, ek­sklu­zi­v­nog i ori­gi­nal­nog sa­dr­ža­ja, ali i pro­fe­sio­na­li­z­ma mu­l­ti­di­sci­pli­nar­nog ti­ma na­še me­di­j­ske ku­će. Ovaj tim či­ne krea­ti­v­ni i pro­du­k­ci­j­ski pro­fe­sio­na­l­ci ko­ji su, za­jed­no sa na­j­ve­ćom re­da­k­ci­jom na Ba­l­ka­nu, krei­ra­li no­ve fo­r­ma­te po me­ri gle­da­la­ca. Sa no­vim emi­si­ja­ma, pre­mi­je­r­nim se­ri­j­skim pro­gra­mom i no­vom se­zo­nom po­pu­lar­nih fo­r­ma­ta Ku­rir te­le­vi­zi­ja do­bi­ja na­j­kva­li­te­t­ni­ji te­le­vi­zi­j­ski pro­gram i na­sta­vlja svoj put ka vr­hu, iz sve sna­ge!

foto: Ana Paunković, Zorana Jevtić

Na­j­k­v­a­l­i­t­e­t­n­i­ji te­l­e­v­i­z­i­j­s­ki pr­o­g­r­am iz na­j­v­e­će re­d­a­k­c­i­je na Ba­l­k­a­nu!

Ured­ni­ci za­bav­ne i in­fo­r­ma­ti­v­ne re­da­k­ci­je Bo­ja­na Ke­sić i Zo­ran Mi­ha­j­lo­vić ne kri­ju za­do­vo­lj­stvo jer je pro­gram je­se­nje se­zo­ne ko­n­ci­pi­ran s po­se­b­nom pa­žnjom, u skla­du sa že­lja­ma i oče­ki­va­nji­ma gle­da­la­ca. Bo­ja­na obja­šnja­va da no­va te­le­vi­zi­j­ska se­zo­na u se­g­men­tu za­ba­ve do­no­si no­vi izgled do­bro po­zna­tih emi­si­ja, po­put „Pu­l­sa Sr­bi­je“ i „Sce­ni­ra­nja“, i pot­pu­no no­vu „Re­da­k­ci­ju“, ko­ja će sa­da ići kao ju­tar­nji pro­gram, tra­ja­ti du­že i bi­ti još bo­ga­ti­ja sa te­ma­ma i gos­ti­ma. Do­no­si­mo i no­ve te­r­mi­ne emi­to­va­nja. „Re­da­k­ci­ja“ će se emi­to­va­ti od se­dam do 10 sa­ti sva­kog ra­d­nog da­na, „Pu­ls Sr­bi­je“ od 11.30 do 14 sa­ti sva­kog ra­d­nog da­na, a „Sce­ni­ra­nje“ ne­de­ljom od 21 sat. Zo­ran isti­če da se pro­ši­ru­je obim in­fo­r­ma­ti­v­nog pro­gra­ma. - U br­zim pe­to­mi­nu­t­nim ve­sti­ma, ko­je se emi­tu­ju u pet mi­nu­ta do pu­nog sa­ta, gle­dao­ce će­mo in­fo­r­mi­sa­ti od 7.55 uju­tro. Uvo­di­mo i „Po­pod­ne­v­ni dne­v­nik“ u 16.55. „Cen­tral­ni dne­v­nik“ osta­je u istom te­r­mi­nu od 18.55, dok „Ve­če­r­nji dne­v­nik“, na ko­ji smo na­ro­či­to po­no­sni zbog odli­č­ne gle­da­nos­ti, emi­tu­je­mo od 21.45. Osim do­dat­nih te­r­mi­na ve­sti i uvo­đe­nja „Po­pod­ne­v­nog dne­v­ni­ka“, po­bed­ni­č­ki ko­n­ce­pt ne­će­mo me­nja­ti. Na­sta­vi­će­mo da in­fo­r­mi­še­mo br­zo, ta­č­no i ko­n­ciz­no - za­klju­ču­je pr­vi čo­vek in­fo­r­ma­ti­ve. Obo­je tvr­de da ima­ju sja­j­ne vo­di­te­lje i da su si­gu­r­ni da će gle­dao­ci za­vo­le­ti i no­va TV li­ca ko­ja do­no­se no­vu ene­r­gi­ju.

