DANAS SUNČANO I TOPLO VREME: Temperature čak do 30 stepeni u glavnom gradu, evo kome se SAVETUJE OPREZ

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od šest do 15 stepeni Celzijusa, najviša od 27 do 31 stepen. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni.

U Beogradu će biti sunčano i toplo sa slabim i umerenim vetrom zapadnog i severozapadnog pravca. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviša oko 29 stepeni Celzijusa.

Zadržava se povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolјe i umora.

