MINISTAR PROSVETE PRIMIO BUSTER DOZU FAJZER: Poslušajmo doktore šta kažu! A evo šta je rekao o SEMAFOR SISTEMU

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Branko Ružić, primio je danas u Institutu "Torlak" treću dozu vakcine protiv korona virusa.

On je takođe ovom prilikom pozvao nevakcinisane da se imunizuju, ističući da je to jedini spas.

- Primio sam 3. dozu vakcine jer je prošlo 6 meseci od prethodne. Poslušajmo doktore šta kažu, nemojmo sami donositi zaključke. Vakcina je jedini spas. Sačuvajmo i druge ne samo sebe - napisao je Ružić na svom Instagram profilu.

Nastava u školama po "semafor" modelu nije propala i situacija uopšte nije alarmantna, poručio je danas Ružić.

On je, odgovarajući na pitanje novinara ispred Instituta "Torlak" u kome je primio treću dozu vakcine protiv kovida, rekao da se ni na koji način ne razmišlja o prekidanju obrazovno-vaspitnog rada na regularan način.

- Trenutno stanje je realno i to je refleksija raznih godišnjih odmora i odlazaka na more, ali obrazovni sistem i dalje pokazuje najviši stepen rezistentnosti - istakao je Ružić, preneo je Blic agenciju Tanjug.

Ministar je rekao i da su brojevi zaraženih učenika i nastavnika veoma niski.

- Što se tiče dece, to je ispod jedan odsto, a kod zaposlenih u prosveti, nastavnog i vanstavnog osoblja, to je nekih 1,3 ili 1,4 odsto. To je podatak od pre tri dana - rekao je Ružić.

Kako je rekao, dosta toga se pojavljuje na društvenim mrežama, gde postoji, kaže, mnogo nejasnoća.

Istakao je da će "semafor" model biti inoviran u skladu sa situacijom na terenu i da će danas imati sastanak sa predstavnicima Instituta "Batut", kako bi se utvrdilo na koji način će se to učiniti.

- Ne očekujem preterane probleme, ali vakcinacija je jedini lek - naglasio je Ružić.

Od danas će se u srednjim školama u 40 lokalnih samouprava sprovoditi onlajn nastava, a na pitanje da li su škole spremne, ministar odgovara potvrdno i ističe da već takvo iskustvo imaju od prošle godine.

(Kurir.rs/Blic)