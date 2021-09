SEĆANJE: Praznikom srpskog jedinstva i zastave 15. septembra SLAVIMO HEROJSKI PROBOJ SOLUNSKOG FRONTA!

Srbija i Republika Srpska sutra će po drugi proslaviti zajednički praznik Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a datum 15. septembar izabran je jer je tog dana 1918. godine probijen Solunski front.

Istoričar Čedomir Antić kaže za Kurir da naša zemlja nije imala tradiciju obeležavanja tog velikog istorijskog događaja.

- Prvi svetski rat je bio ponos, ali i velika žrtva. Naš narod je svestan toga. Za razliku od ratova koji su mu prethodili, taj rat za nas ima malo dobitaka, bar se tako veruje, a žrtve su bile ogromne. Treba podsetiti da je srpski narod imao srazmerno najveće žrtve u Prvom svetskom ratu, a da je do danas izgubio sve njegove tekovine osim oslobođenja i ujedinjenja današnjeg severa zemlje - konstatuje Antić i dodaje:

- Naglasio bih da je 15. septembar dan kada nema šta da se slavi, ali da ima da se obeležava. Ukazao bih da mi možemo povezati ovaj praznik sa našom narodnom i državnom zastavom i da je to dobar način da se možda o proboju Solunskog fronta više govori.

On kaže da su u srpskoj vojsci bile hiljade Srba iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i drugih krajeva, i taj proboj je, između ostalog, doveo do toga da se Srem, Banat, Bačka, Baranja, Crna Gora i veliki delovi BiH neposredno ujedine sa Srbijom, a vrlo brzo je došlo i do stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, u kojoj su se Srbi ujedinili.

Inače, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave slavi se isticanjem srpske trobojke.

- Naša zastava je zajednička Srbima u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori, ali nismo dovoljno radili na izgradnji i poštovanju kulta zastave, koji je ukorenjen kod mnogih naroda - rekao je uoči praznika ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković i podsetio da je 15. septembra 1918, kada je probijen Solunski front, otpisana Srbija uspela da se podigne i da su u toj vojsci bili Srbi sa svih prostora nekadašnje Jugoslavije, pa i sa druge strane okeana.

Značajno Zakon o zaštiti ćirilice Poslanici Skupštine Srbije juče su razmatrali Predlog zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma. Ministarka kulture Maja Gojković rekla je da se zakon donosi po hitnom postupku jer je inicijativa potekla od predsednika Srbije Aleksandra Vučića i člana Predsedništva BiH Milorada Dodika, te je hitni postupak neophodan kako bi se ispunio njihov dogovor da zakoni budu doneti baš 15. septembra, na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Obustava saobraćaja u Beogradu Do 15. 9. od 18 do 24 časa - Potpuna obustava saobraćaja u Nemanjinoj ulici na delu od Balkanske do Savskog trga (smer ka Savskom trgu) 15. 9. Na dan praznika Od 17 do 18.20 časova - Studentski trg, Kneginje Ljubice, Dobračina, Dositejeva, Vasina, Francuska, Makedonska, Kolarčeva, Terazije, Prizrenska, Trg Nikole Pašića, Kralja Milana, Kneza Miloša, Kraljice Natalije, Masarikova, Admirala Geprata, Resavska, Svetozara Markovića, Kralja Milutina, Beogradska, Makenzijeva, Svetog Save, Bulevar oslobođenja, Nemanjina, Deligradska, Sarajevska, Cara Lazara. Od 17 do 20.30 časova - Trg Slavija, Nemanjina, Savski trg, Mihaila Bogićevića, Aleksandra Glišića, Dr Aleksandra Kostića, Železnička, Vojvode Milenka, Savska, Karađorđeva.

