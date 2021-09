TUKAO ME JE I KAD SAM BILA TRUDNA, NISAM IMALA NIKOGA DA MI POMOGNE: Ona nije jedina koja pokušava da se spasi IZ VRTLOGA NASILJA

S početkom pandemije, korona virus tema je svih nas. Jedni na druge malo pažnje obraćamo, čak se jedni od drugh sklanjamo.

Tako one žene, utučene, koje svoje brige nose tako da niko ni ne sanja da ih imaju, niko ne vidi.

Svoje breme nose tiho.

A ima ih. Ima mnogo žena koje trpe nasilje, a ta brojka raste što su više zatvorene sa svojim partnerima, koji su inače nasilnici.

Nisu pošteđene ni mlade ni stare, ni zaposlene ni nezaposlene, pa ni obrazovane ni neobrazovane, ni žene iz grada ni žene sa sela.

I kada pomislite da nasilnik može da ima milosti barem prema ženi koja je trudna, pokaže se da ipak nije tako. Neretko nasilje trpe i one koje su u drugom stanju. Glumica Tatjana Dimitrijević stavila se u kožu žene koja ima dete, a koje je nasilje trpela i trudna, i odlučila da iz vrtloga nasilja koje trpi izađe.

Ovo je priča jedne sasvim obične žene, koja nije tako retka...

- Nemam siguran posao ni zaštitu porodice. Ne mogu više da izdržim. Moram da ga sklonim od sebe. Živimo u vanbračnoj zajednici i imamo sina od 19 meseci. Počela sam da radim u prodavnici. Kad ne radim tamo - čistim. Pre dve godine kada sam zatrudnela, on je otišao u Nemačku da radi kao kuvar, a ja sam ostala sama. Kada sam otišla da ga posetim, prošla sam kroz pakao. Bilo je užasno. Lagao me je, zaključavao, ucenjivao. Jednom se vratio pijan i počeo da me udara. Udarao me je po celom telu. Tukao me je i dok sam bila trudna. Nisam imala nikog da mi pomogne. Vratila sam se u Srbiju, ali on je pošao za mnom. A kada se dete rodilo, došao je da ga poseti i nakupovao nam je poklone. Obećao je da će se promeniti u šta sam ja poverovala jer sam ga volela. Najgore se ipak ponovilo. Htela sam da odem ali njegovi roditelji su mi rekli da će da mi oduzmu dete, a da će mene oterati. Od rođake koja je takođe mnogo toga prošla čula sam za SOS telefon. Saznala sam da osim saveta, mogu da potražim i pravnu podršku. Zbog pandemije izazvane kovidom 19 moja situacija se pogoršala – rekla je ona.

Ali kovid nije izgovor za nasilje. Tog mišljenja je i glumica koja je učestvovala u kampanji #SOSprotiv nasilja udruženja Fenomena jer je mišljenja da se malo govori o partnerskom nasilju i da se pojedine situacije ublažavaju ili skrivaju.

- Zlostavljana osoba često nije ni svesna u kakvom se problemu nalazi, dok se ne desi nešto drastičnije, a u tom slučaju je zaplašena i ne sme da potraži pomoć. U našem društvu je i te kako prisutno partnersko zlostavljanje, počevši od verbalnog, pa sve do fizičkog nasilja. Treba da osluškujemo osobe oko sebe, da razgovaramo i da reagujemo ako primetimo da neko trpi nasilje. Budimo tu jedni za druge! - smatra ona.

Ako trpite nasilje ili znate nekog ko trpi nasilje, pozovite SOS telefon 0800 35 00 36

