Moje srce je tamo gde je domaće: Otkrivamo vam proizvode u koje je spakovano najbolje iz Srbije

Koža lica je najosetljiviji deo tela i vrlo je važno kako je negujemo. Za sigurnu negu lica, velika većina nas poslednjih godina, bira proizvode od proverenih i najboljih prirodnih sastojaka iz srca Srbije. Neki od ovih proizvoda domaćih proizvođača našli su svoje mesto na policama dm drogerija zahvaljujući projektu dm Inkubator. Tu se mogu naći preparati za čišćenje i negu kože i uklanjanja tragova bora, širok asortiman šminke, ali i specijalna ulja za negu brade za muškarce.

Po svom kvalitetu ovi proizvodi nalaze se u rangu svetskih brendova, a postali su omiljeni brojnim ženama i muškarcima u njihovoj svakodnevnoj nezi. Reč je o Zoya proizvodima za negu lica, Coquette dekorativnoj kozmetici, jedinstvenom prirodnom brendu Biona, ali i brendu Call me Frank, čija su ulja za bradu napravljena od najkvalitetnijih, posebno biranih prirodnih sastojaka.

Domaći proizvodi koje će vaše lice obožavati

foto: Promo

Saveznici u negovanju kože su brojni, ali da li ste znali da fantastične rezultate u nezi, mogu dati proizvodi na bazi zelenog kavijara, morskih algi, organske celularne jabuke, mahovine i kamelije? Upravo se ovi specifični sastojci nalaze u micelarnoj vodi, kremama za lice i serumima brenda Biona, tačnije u proizvodima koji su vam i potrebni za celokupnu negu lica. Prirodni sastojci u Biona proizvodima namenjeni su različitim tipovima kože – od potpune suve, do masne.

Voće na obrazima – zašto da ne?

Sve što vam je nekada zaista potrebno jeste svež i odmoran izgled lica, kao sa naslovnice. Za blistav i prirodan sjaj lica idealno je tečno rumenilo Coquette, karakteristične strukture i pakovanja u tubi, čije je nanošenje izuzetno jednostavno. Rumenilo u nijansi Raspberry Smooth, zahvaljujući prirodnom ulju iz koštice maline, pokazalo se i kao sjajan prirodni zaštitni faktor od štetnog UV zračenja.

Osim ove nijanse, dostupne su još dve – Coquette Apricot Light i Coquette Blackberry Rich.

Kozmetika za odvažne muškarce!

Brojna istraživanja pokazala su da za muškarce sa bradom žene najčešće kažu da su atraktivniji, u odnosu na one bez brade. Da li je to zbog toga što im izgledaju muževnije ili zbog ličnih preferencija, trendovi se svakako menjaju, ali je svejedno na muškarcima da za svoju bradu pronađu kvalitetne preparate za negu koja će samo uokviriti njihov izgled. Tu na scenu stupa domaće ulje za bradu koje hidrira i neguje, štiti dlaku od pucanja, sprečava svrab i neodoljivo miriše. Call me Frank, jedinstveni domaći brend, nudi ulja za bradu napravljena od najkvalitetnijih, posebno biranih prirodnih sastojaka. U ponudi su tri ulja sa različitim mirisnim notama. Ukoliko ste voleli nekada popularni film Highlander ili nalazite u sebi tračak gorštaka, ovo ulje donosi miris prirode u kome preovladavaju jela i lavanda. Takođe, možete da birate i ulje Woodsman, drvenastih nota sa akcentom na kedar i pačuli ili Seafarer, ulje osvežavajuće note, sa akcentom na eukaliptus i pepermint.

foto: Promo

Ukusnije je kad je domaće!

Uvek je dobro da, osim što brinete o nezi lica i kože, vodite računa i o tome šta unosite u telo. U dm drogerijama možete pronaći paletu domaćih prehrambenih proizvoda takođe razvijenih u okviru projekta dm Inkubator. Birajte između organskog namaza od borovnice ili crne zove PrirodNo1, miksa organskih suvih pečuraka Taste of the West, ili pak ukusnih napitaka poput sertifikovanih organskih matičnih sokova Dolovac koji se prave bez dodatka vode, šećera i aditiva.

foto: Promo

Kompanija dm zajedno sa partnerima projekta dm Inkubator od 1. oktobra 2018. godine pruža finansijsku i mentorsku podršku selektovanim domaćim proizvođačima, koji razvijaju i plasiraju svoje proizvode kroz dm drogerije. Od završetka razvojne faze projekta dm Inkubator do sada, lansirano je čak 79 proizvoda u asortimanu za negu i lepotu, kao i u segmentu hrane, dok je od početka prodaje dm Inkubator proizvoda, prodato više od 165.000 komada.

Iz kompanije dm drogerie markt napominju da je značaj domaćih proizvođača posebno veliki bio tokom prošle godine, kada su zahvaljujući njihovoj brzoj i kvalitetnoj reakciji, kupci u dm drogerijama imali neophodne proizvode na raspolaganju u svakom trenutku u adekvatnim količinama.

Deo ovog jedinstvenog asortimana možete pronaći u najbližoj omiljenoj dm drogeriji, a kupovinom ovih proizvoda pružate podršku domaćim preduzetnicima i njihovim proizvodima.

Promo tekst