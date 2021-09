SKANDAL: Učitelje mrzi da sami smišljaju kontrolne pa teraju đake da ih sami kupe!

Današnji učitelji i nastavnici, za razliku od perioda kada je većina nas išla u osnovnu školu, po svemu sudeći, nemaju vremena da smišljaju pitanja za kontrolne, pa su taj problem rešili tako što im zadatke za kontrolni kupuju roditelji i to po paprenim cenama!

Naime, roditelji učenika nižih razreda OŠ "Branislav Nušić" iz Beograda ostali su u šoku kada su prošle nedelje na roditeljskoj viber grupu dobili poruku od učiteljica da je, pored redovnih udžbenika koje su već platili, potrebno da izdvoje još 1.650 dinara za komplet "Mudrica" sa kontrolnim vežbama iz srpskog jezika, matematike i prirode i društva.

- Poštovani roditelji, na spisku udžbenika za planirana nastavna sredstva za školsku 2021/22. godinu nalaze se i "Mudrica" i kontrolne vežbe (po predmetima iz srpskog jezika, matematike i prirode i društva) koje se ne prodaju u slobodnoj prodaji već samo preko škole. Komplet "Mudrica" plus kontrolne vežbe po predmetu iznosi 550 dinara. Ceo komplet je 1.650 dinara. Novac predati učitelju - glasila je poruka koja je naišla na revolt velikog broja roditelja.

- Draga, učiteljice, biću slobodana da vam povodom kupovine kontrolnih vežbi kažem nekoliko činjenica. Prvo, takav način poslovanja izmedu škola i roditelja je zakonom zabranjen (sve se odvija u sivoj zoni, "novac na ruke"). Kontrolne vežbe jesu obavezan deo školskog programa, ali ne i kontrolne vežbe dotičnog izdavača. Treće, kontrolne vežbe može da kreira i učitelj, kao što se to radi u većini škola u višim razredima - napisala je jedna od mama u toj grupi, a sa ovim se slaže i naša sagovornica Zorana S, koja je, takođe u ovoj grupi.

- Došli smo do toga da sada kupujemo dodatne vežbe i kontrolne kako učitelji ne bi morali da se muče. Postavlja se pitanje, ako učitelji ne mogu da smisle ni vežbe, ni kontrolne, šta onda rade?! Ne radi se o novcu, već ovo predstavlja vređanje inteligencije i bezobrazluk - kaže naša sagovornica i dodaje da bi učitelj ako ne može sam da smisli kontrolni trebalo da ga skine sa interneta ili da se na, kraju krajeva, kupi jedna knjiga sa zadacima za kontrolni, pa da se odatle kopira za svu decu.

Inače, kako saznajemo, roditeljima u viber poruci nije naglašeno da kupovine ove knjige nije obavezna, ali im je to rečeno tek kada su se pobunili. Takođe, tek tada se, kako nam pričaju roditelji, i donela odluka da se novac ne daje direktno učitelju već da se uplati direktno na račun izdavačke kuće.

Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) kaže za Kurir da dodatni udžbenici ni na koji način nisu obavezni, a, kako navodi, nije ni u redu da se kontrolni zadaci daju iz takve literature.

- Nije u redu da iz nečega što nije obavezno dajemo deci kontrolni, jer je to onda diskriminacija. Učitelji mogu da prave testove na osnovu onih koji već postoje, mogu da prave kombinacije različitih testova, pa da to fotokopiraju i naprave na papiru, ali najbolje je, naravno, da nastavnik sam napravi test - navodi Jankovićeva, koja ističe i da davanje novca na ruke nastavnicima nije dozvoljeno:

- U školi novac ne sme da cirkuliše. Učitelj nema fisklanu kasu i ne može da daje priznanice, tako da to ne da nije u redu, već nije dozvoljeno.

Direktorka OŠ "Branislav Nušić"

Tražila sam izjašnjenje učiteljica

Marijana Stefanović, direktorka OŠ "Branislav Nušić", nakon poziva Kurira razgovarala je sa učiteljicama koje su tražile kupovinu zbirke i kontrolnih vežbi i, kako nam je rekla tražila od njih službene izjave vezano za odabir udžbenika.

- Tražila sam da mi stručno obrazlože zašto je to važno kao dodatno nastavno sredstvo i da li su od učenika tražili da to obavezno kupe ili dobrovoljno. Oni mi tvrde da je to sve bilo na bazi dobrovoljnosti. Pitala sam učiteljice i oko načina uplate i one su mi rekle da su dale uplatnice. To će takođe objasniti u izjavi - navela je direktorka.

(Kurir.rs/Ružica Kantar)