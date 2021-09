NAJTEŽI TALAS KORONE DO SADA! Sve više dece s ozbiljnim obostranim upalama pluća, SKOR SKENERA I 18 OD 25!

- U ovom talasu su najteže kliničke slike, učestalije su obostrane upale pluća, koje zahtevaju i oksigenu terapiju. I to su zdrava deca, koja nemaju komorbiditete, rekla je za Kurir dr Olivera Ostojić, načelnica Dečje klinike u KBC "Dragiša Mišović", koja reporterke Kurira dočekuje na ulazu ove kovid bolnice za decu.

U posteljama je 27 dece, a stari su od 20 dana do 17 godina.

- Poslednjih nedelju dana ima ozbiljnih upala pluća. U 24 sata nam je stiglo, i iz unutrašnjosti i iz Beograda, četvoro dece s ozbiljnim obostranim upalama, koje na skeneru pokazuju visok skor i to 14 i 18 od 25. To su deca od 10, 11, 14 godina, mlađi tinejdžeri. Zasad su na najviše šest litara kiseonika. Naravno, nisu vakcinisani oni koji bi mogli biti, i dolaze iz školskih sredina. Prethodno su bili bez ikakvih bolesti, osim jednog deteta koje ima endokrinološki problem - priča dr Ostojić.

Bebe i dalje prolaze dobro, a njihove klinike slike su lakše do umerenih.

- Dolaze s povišenom temperaturom, oporavljaju se dosta brzo, tako da su bebe i dalje najjača karika u pedijatriji - veli dr Ostojić i dodaje da se povećao i broj dece u trijažnoj ambulanti, za vikend ih je bilo tridesetak.

Doktorka podseća i da je odobrena vakcinacija dece starije od 12 godina, da je preporučuju i imunolozi i epidemiolozi, kao i Udruženje pedijatara, jer su vakcine bezbedne i efikasne. A koliko efikasna može da bude, pokazao nam je jedan otac, koji je ovde smešten kao pratnja jedanaestogodišnjem sinu. Dečak, koji je u svom svetu sa slušalicama u ušima i telefonom u ruci, prikačen je na tri litra kiseonika.

- Sad je super. Pre neke noći, mislio sam da nam se crno piše. Temperaturu ničim nisu mogli da mu skinu, nije prestajao da kašlje i nije mogao da udahne. Kad to preživesmo, sve ćemo lako. Iskreno da vam kažem, nisam mislio da nam korona išta može, dok nas ovo ne snađe - priča tata iz Beograda, čija je supruga obolela, a on je vakcinisan i dalje negativan, pa s osmehom kaže:

- Ako izađem odavde negativan, preskočio sam i poslednji nivo igrice. Hvala vakcini.

- On nas svako jutro dočekuje muzikom - smeje se sestra Mira Stjepanović, koja nas provodi kroz bolnicu.

- Aaa, moramo malo radosti i lepih tonova da unesemo u dane - kaže tata i zahvaljuje "svim divnim ljudima ove bolnice".

Na drugom kraju istog sprata ovog zdanja, koje podiže kraljica Marija, još jedan je tata sa sinčićem. Mališan isto ima 11 godina, prikačen je na kiseonik i telefon, isto im je mama obolela, samo što su iz Novog Pazara. S visokom temperaturom koja nikako nije spadala stigao je u "Mišović". Sad je mnogo, mnogo bolje.

Najmlađi pacijent ima svega 20 dana. Mama Marina Lekić iz Novog Beograda priča nam da je mlađa ćerkica iz vrtića donela virus bratu.

- Imala je malo temperaturu i kašalj, nismo ni sumnjali da je korona, sve dok i on nije dobio temperaturu. Posle tri dana u bolnici spala je temperatura, sada je dobro - kaže Marina dok tepa mezimcu pored kreveca.

Tu je i Gordana Pekarić iz Obrenovca, sa sinčićem. Korona je u njihovoj kući krenula od supruga.

- Posle šest dana, očekujemo otpust. Dva meseca puni u četvrtak, nadam se da to neće biti ovde - kaže Gordana, koja, kao i muž joj, nije vakcinisana, ona doduše zbog trudnoće:

- Ipak smo dobro prošli kroz koronu, starijem sinčiću još ništa ne fali. Ali posle ovoga, definitivno ćemo se vakcinisati.

Na spratu iznad tinejdžeri. Kod osmakinje iz Jagodine bilo je gusto, a sad je preko bočice za kiseonik nakačila medicinsku kapu. Lakše se diše.

- Upala pluća, baš sam se bila uplašila. A sad sam mnogo, mnogo bolje - osmehuje se devojčica.

Zemljak joj od 17 leta u drugoj sobi ispraća cimera Beograđanina. Torbe su spakovane.

- On je došao čim je zaražen i, evo, sedmi dan ode kući. I ja sam sedam dana ovde, al' ne znam kad ću kući. Dok su me po Jagodini vodali od lekara do lekara, razvi se obostrana upala - priča Jagodinac.

Jednu sobu dele i tri srednjoškolke iz Beograda. Dvema je, takođe, sedmi dan ovde. Vesele su.

- Bolje smo, pa lakše preguramo dan - pričamo, po telefonu... Moji su svi u školi zaraženi, ja najgore prođoh - priča tinejdžerka.

- Jao, samo da se pridignem skroz i ozdravim, pravac vakcinacija. Nisam ni mislila da me ovako nešto može snaći - druga će.

Treća glavu ne može da podigne, ni do čega joj nije. Samo što je legla. Na kaseti autoportret one koja je iz tog kreveta otišla kući. Sa sve maskom.

Iz bolnice nas prati plač dečačića od godinu i po iz sobe za rendgen.

- Svi napolje, svi dalje - viče tehničar.

Blicnu snimak, pokazaše se malena pluća na monitoru.

foto: Zorana Jevtić KRMELJ BIO PRVI SIMPTOM Tu je i Madmazel, kako je zove osoblje, mezimica klinike. Ima svega dva meseca. - Bebu sam zarazila ja, a mene majka, koja je došla da mi pomogne. Vakcinisana je i nije imala nikakve simptome. I baš zato što je vakcinisana najlakše je prošla. Kod bebe smo primetili krmelj u oku, mnogi su nam se smejali da to nema veze s koronom, a u stvari je bio prvi simptom. Posle tri dana pojavila se temperatura i bilo nam je sve jasno - priča mama J. K. iz Beograda.

