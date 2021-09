PSIHIJATAR O UBICI SA TVITERA: Neđeljko NEMA EMPATIJU, evo kako da prepoznаte ljude spremne da UBIJU!

Presuda o ubici sa Tvitera, kako je prozvan Neđeljko Đurović, glavna je tema u medijima već dva dana.

Neđeljko je pre nešto više od dve godine usmrtio Miloša Mileusnića (24), zbog kako je naveo "nezadovoljstva i besmisla". Đurović je juče pravosnažno osuđen na 30 godina zatvora, a o ovoj temi govorila je u "Pulsu Srbije" Tanja Vlašković, psihijatar i psihoterapeut.

foto: Kurir televizija

- To može da se desi iz čista mira, izgled nema nikakve veze sa tim. Ja sam pročitala i da je on bio potpuno uračunljiv, nije imao nikakve psihoaktivne supstance u krvi. Ne znam kakva je bio ličnost ovako, ali sigurno nije bio zdrava, kada je to uspeo da uradi - kaže Tanja i dodaje:

- To nije ljudski, to se dešava kod ljudi koji imaju antisocijalni poremećaj ličnosti, koji nemaju savest, nemaju empatiju, to su uradili da sebi olakšaju stvari. I on posle toga bio hladan, dok je pričao o svemu tome šta se izdešvalo. Čak je on ispitivao policajce. Čudno je govorio i čudno je izgledao - kaže psihijatar.

Ona je dodala i da je svest mladih pod velikim uticajem igrica i društvenih mreža kojima su okupirani.

foto: Kurir televizija

- Jako utiče, naročito kod onih koji su skloni agresiji. To nam podiže nivo dopamina, koji je prisutan i u psihozi i u agresiji. Samo da kažem, često ljudi mešaju ove poremećaje sa psihozama. Psihoze su jako retko agresivne, samo jedan posto ljudi je agrasivno. I onako su te osobe stigmatizovane, pa da ne bude zabune. Oni su prosto takvi izrasli, verovatno je on imao i neke traume u detnjstvu, mi to ne znamo - kaže Tanja i dodaje da je kratak fitilj nešto što može da nasluti da je u pitanju osoba koja ima poremećaj ličnosti.

- To su uglavnom kratki fitilj, često su skloni da nešto razbiju, skloni su uzimanju psihoaktivnih supstanci i alkohola, oni nemaju savest i ne razumeju da kad nešto tako rade da to nije dobro i na kraju takvi ljudi završe u zatvoru. U slulaju Neđeljka postojao je neki okidač da uradi nešto da iskali svoj bes. Ako sam ja nesrećan, mora i neko drugi da bude nesrećan - navela je dr Tatjana.

foto: Kurir televizija

Iako je više puta naglasila da je takve osobe teško prepoznati na ulici, ili gotovo nemoguće, tu su ipak neki signali koje možemo uočiti.

- Može da se vidi po nekom čudnom pogledu ili po ponašanju, ali suštinski ne može da se zna. Zato treba biti primer drugima i dati najveću kaznu. Pošto je on bio potpuno uračunljiv, on nije za psihijatrijsko lečenje, ali svakako treba da uzima neke lekove za kontrolu svojih impulsa - kaže i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Poremećaji ličnosti nisu popravljivi, to kreće od najranijeg detinjstva i oni misle da je u svima drugima problem, a da su oni okej. Ako roditelji budu uporni, to ponašanje i može da se dovede do neke kontrole. Ali to je jako teško, jer oni ne shvataju da im je pomoć potrebna.

- Često postoji genetika, kažu da mu je i otac bio upadljiv. Često iza takvih osoba stoji neka trauma. Jedna dobra stvar kod sociopata je da se oni tokom godina smiruju. Uglavnom takvi ljudi završe u zatvoru - kaže dr Vlašković.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

04:01 NAKON SKANDALA U OSNOVNOJ ŠKOLI OGLASILO SE UDRUŽENJE RODITELJ: U školama traže PARE NA RUKE za udžbenike, to je NEPRIHVATLJIVO!