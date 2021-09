IDENTITET: Srbija uz trobojku i plotune DEMONSTRIRALA NACIONALNO JEDINSTVO! Građani s ponosom započeli proslavu praznika

Građani Srbije i Republike Srpske svečano su danas obeležili zajednički praznik Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, i to isticanjem srpske trobojke u gradovima širom naše zemlje i RS, a centralna proslava organizovana je u našoj prestonici uz demonstraciju vojnog naoružanja, konjice, plotune, helikoptere...

Vlade Srbije i RS odlučile su da taj praznik bude 15. septembra, na dan kada je 1918. u Prvom svetskom ratu probijen Solunski front. Zastave su krasile ključne saobraćajnice, prilaze gradovima, državne ustanove, institucije... Slavlje u prestonici započelo je u parku na Ušću, gde su izloženi vojna oprema, mašinerija i sredstva naoružanja naše vojske, što je obišao predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa ministrom odbrane Nebojšom Stefanovićem i načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem.

Vučić nije krio oduševljenje i ocenio je da je današnja opremljenost VS savremenim naoružanjem neuporediva sa situacijom od pre nekoliko godina i najavio je nabavke novih sistema "Pancir" i protivoklopnih raketa "konkurs" iz Rusije.

- Ovo nismo mogli da sanjamo pre nekoliko godina. Angelu Merkel je u ponedeljak sačekalo šest aviona "mig-29" u vazduhu, sedmi je bio u pratnji, a ukupno imamo 14 tih aviona. Danas imamo najmanje 25 helikoptera više nego pre nekoliko godina, o lovcima i bombarderima da ne govorim. Kada nabavljate i sredstva PVO, to je neuporedivo u odnosu na to kakvi smo nekada bili - rekao je Vučić.

Naveo je i da su prethodne vlasti uništavale sredstva poput PVO raketa "strela", a da danas vlast brine o svom oruđu i oružju, jer je Srbija vojno neutralna, slobodna, nezavisna zemlja, koja ume da čuva sebe, ne ugrožavajući bilo koga. - Pre 10-15 godina su dobijali 200 dolara za jednu uništenu "strelu", a sada smo obnovili resurse i na njima i na "iglama". Rezerve hrane su na nivou od 100 odsto, nedostaju ljudi, i zato ćemo morati da povećamo plate kako bi mladi videli svoju budućnost u vojsci, jer mašine bez ljudi ne vrede ništa - rekao je predsednik i pozvao građane da tokom dana obiđu postavku na beogradskom Ušću i vide kako Srbija nije džabe ovoliko napredovala prethodnih godina. Oduševljenje i ponos nisu krili ni građani koji su na Ušću zadivljeno posmatrali srpsku vojnu mašineriju. Među njima je bilo i dece, tinejdžera koji su u razgovoru za Kurir rekli da su ponosni na naš praznik, koji, po njihovom mišljenju, slavi srpski identitet.

- Posle škole planiram da odem dobrovoljno u vojsku. U porodici imam vojna lica, i to volim od malih nogu. Najviše mi se sviđa što je sve srpsko. Poslednjih godina smo mnogo napredovali, i to treba da poštujemo - rekao nam je Luka Arsenić (17) dok je sa divljenjem posmatrao helikoptere i tenkove, ali i najavio da će sa vršnjacima posle škole otići i na Savski trg. Posmatrajući tenkove, Tomislav Stević (71) rekao je za Kurir da, u odnosu na to kada je on služio vojsku, nije mogao ni da sanja da će ona jednog dana postati ovoliko jaka.

- Trebalo je dosta vremena ovo da postignemo. Ponosno uživam i ježim se dok gledam ove mašinerije. Večeras vodim suprugu na Savski trg da zajedno posmatramo naš ponos. I penzioner Milan Gvojić (84) ponosno je klimao glavom, slušajući vojnike kako deklamuju o oružju, pa kazao da je ovo trebalo dočekati. - Mnogo snage i napora treba da se ovo stvori. Trebale su godine da prođu kako bismo sada svima pokazali šta to Srbija ima. Mladi i hrabri vojnici, oficiri, nove nade. Sa ponosom proslavimo naš praznik.

Usvojen zakon Štitimo ćirilicu Poslanici Skupštine Srbije usvojili su juče jednoglasno Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma. Zakon nalaže da ćirilica bude obavezna u organima javne uprave i privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom. Kulturne i druge manifestacije koje se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih sredstava moraće da imaju logotip ispisan ćirilicom. Zakon spominje i administrativne olakšice za aktere u privatnom sektoru koji bi koristili ćirilicu, a koje bi trebalo naknadno urediti izmenama poreskih zakona. Zakon će stupiti na snagu za šest meseci.

