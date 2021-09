SKANDAL U OŠ "BRANISLAV NUŠIĆ" DOBIO EPILOG: Škola roditeljima vraća novac za kontrolne koje im je prodala!

Marijana Stefanović, direktorka OŠ "Branislav Nušić" u Beogradu, nakon pisanja Kurira, pokrenula je disciplinski postupak protiv četiri učitelja četvrtog razreda te škole, jer su učenicima, za iznos od 1.650 dinara, prodavali udžbenike sa kontrolnim testovima koje su zapravo dodatni materijal za nastavnike.

- Otkrila sam da je sporna "Mudrica" dodatni materijal za nastavnike, a ne za učenike i da učitelji uopšte nisu imali pravo da to distribuiraju učenicima. U skladu sa tim protiv učitelja će biti pokrenut disciplinski postupak, a roditeljima koji su kupili udžbenik će biti vraćen novac - navela je Stefanovićeva za Kurir.

Kako je Kurir pisao, roditelji učenika četvrtog razreda ostali su u šoku kada su prošle nedelje na roditeljskoj Vajber grupi dobili poruku od učiteljica da je, pored redovnih udžbenika koje su već platili, potrebno da plate i komplet zbirki "Mudrica", u kojima se, zanimljivo, nalaze i kontrolne vežbe iz srpskog jezika, matematike i prirode i društva. Roditelji su se pitali zbog čega učitelje mrzi da sami smišljaju kontrolne zadatke, a sporno im je bilo i to što se tražilo da se novac isplati učitelju direktno na ruke.

Ispostavilo se, međutim, da je po sredi još veći skandal - učitelji su đacima prodavali materijal koji je namenjen lično njima.

foto: Zorana Jevtić

Stefanovićeva je dodala da u ovom trenutku ne može da kaže koje sankcije bi mogli da snose učitelji koji su nedozvoljeno distribuirali ovaj udžbenik, kao ni koji su njihovi interesi bili da to urade.

- Moram se konsultovati sa pravnom službom oko sankcija. U ovom trenutku ne znam koje će biti, ali će učitelji u svakom slučaju imati određene sankcije zato što su materijal namenjen nastavnicima prodavali učenicima. Ne znam koji bi interes mogli da imaju. Sami su bili u dogovoru sa tom izdavačkom kućom, ja u to nisam ulazila i u ovom trenutku nemam podatke - navodi Stefanovićeva.

foto: Media Centar

Dragana Soćanin iz udruženja Roditelj rekla je za Kurir televiziju da su roditelji u Srbiji generalno šokirani brojem udžbenika koji se nameću deci.

- Bilo je situacija i pre nekoliko godina da komplet udžbenika za prvi razred osnovne škole iz srpskog jezika sadrži ukupno pet udžbenika. Na sveukupnu cenu, to uopšte nije malo. Mi, roditelji, ostajemo uskraćeni za odgovor na pitanje koje svake godine postavljamo, a to je da li je deci od prvog do četvrtog razreda zaista potrebno toliko udžbenika i čemu služi tolika literatura, a takođe i, kako da dete to priušti sebi ukoliko roditelj nema sredstava - rekla je Soćanin, koja je istakla i da bi u školama trebalo da postoje regulatorna tela koja kontrolišu ova pitanja.

Kurir.rs/Ružica Kantar

Modernizacija Nastavnici, koristite digitalne udžbenike Kupovina udžbenika, inače, svake godine predstavlja veliki izdatak za roditelje, pa je Grad Beograd doneo odluku da se svim učenicima od trećeg do šestog razreda osnovnih škola ove godine besplatno daju tableti i digitalni udžbenici. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je ranije da očekuje da će doći do izmene zakona o obrazovanju, te da će škole od sledeće godine moći da izaberu da se nastava odvija samo uz digitalne udžbenike. - Moj poziv svim nastavnicima je da koriste digitalne udžbenike, sada kada sva deca imaju uslove da učestvuju u takvoj nastavi - rekao je Vesić.