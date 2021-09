DRASTIČNO POGORŠANJE VREMENA: Od petka pljuskovi i olujni udari vetra

Pravo jesenje vreme nas očekuje već od sutra jer će u Srbiji biti promenljivo oblačno vreme i dalje toplo, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ali su mogući i olujni udari vetra, najavio je meteorolog Đorđe Đurić.

- Maksimalna temperatura biće od 24 stepena Celzijusa na severozapadu do 32 stepena na jugoistoku. Posle podne do severozapadnih, a krajem dana i tokom večeri i preko ostalih predela Srbije doći će do hladnog fronta sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a pojačan jugozapadni vetar biće u skretanju na jak severozapadni priprodoru hladnog fronta prolazno su mogući i olujni udari - napisao je meteorolog Đurić na Fejsbuku.

foto: Kurir televizija

Prema njegovim rečima za vikend možemo očekivati prave jesenje temperature i to u rasponu od 20 do 26 stepeni, ali da se ipak nećemo pozdraviti sa suncem za ovu godinu.

- Biće i dalje sunca. Sada ulazimo u jedan hladniji period, očekuje se smena sunca i oblaka, bice češće i kiše, a od sledeće nedelje temperature će biti prave jesenje. Dakle, padaće ispod 20 stepeni, ali dobra vest je da prema trenutnim prognozama negde tamo na samom kraju septembra i početkom oktobra temperature budu u porastu, i možemo očekivati neki uvod u Miholjsko leto - rekao je Đurić za TV Kurir i dodao da sneg ne treba očekivati u naredna dva meseca.

- Nakon zahlađenja stižu i topliji dani, rano je prognozirati zimu, prve pahulje treba očekivati tek za dva, dva i po meseca. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda poručuju da sre zbog biometeorološke situacije oprez savetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima, a da su kod meteoropata mogući glavobolja i pospanost.

Kurir.rs/ A. K.