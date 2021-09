ŠOK! RODITELJI, PROBUDITE SE! Devojčice od 10 godina se snimaju za Instagram, uvijaju i tverkuju kao da su STARLETE!

Šta se dešava sa našom decom i još važnije šta se dešava sa roditeljima u Srbiji, pitanje je koju su brojni sugrađani postavili nakon što se na Instagramu pojavio uznemirujući snimak devojčica od desetak godina, koje u snimku uživo, tverkuju, uvijaju se i ponašaju kao da su rijaliti zvezde.

One, u snimku koje su same postavile, đuskaju uz skaredne stihove pevačice Teodore Džehverović i, kao da su odrasle osobe, obraćaju se publici.

foto: Printscreen/Instagram

- Evo, samo još jedanput - kaže jedna od tri devojčice sa snimka, vrckajući neprimereno, nakon čega se približila kameri i viknula: "I? Jel vam dovoljno?".

foto: Printscreen/Instagram

Ovaj snimak izazvao je veliku polemiku na društvenim mrežema, a sugrađani su bili šokirani što se desetogodišnje devojčice ponašaju poput starleta, tzv. influensera i rijaliti zvezda, umesto, kao što i priliči njihovim godinama, da se igraju i druže.

foto: Printscreen/Instagram

- To nam je muzika, to su nam filmovi i serije. To su mediji i televizija, a ova deca su samo sunđeri koji upijaju sve to. Da nema publike za ovakav sadržaj ne bi ni postojao. Zato je narod problem ovde. Narod je previše zatupljen. Mozgovi su previše isprani. Teško je da možemo da preusmerimo ovo - samo je jedan od komentara ispod ovog snimka.

(Kurir.rs/R. K.)