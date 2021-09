LJUDI GLEDAJU, OČIMA NE VERUJU! BABA RUŽA U JUTARNJEM OTKRIVA TAJNE MAGIJSKIH OBREDA: Šta znači kad vam neko zapali crnu sveću

BEOGRAD - Baba Ruža, koja je predstavljena kao poznavalac tajnih magijskih obreda, jutros je uživo u jutarnjem programu na televiziji objasnila šta znači kad neko nekom zapali crnu sveću na kućnom pragu.

foto: screenshot Pink tv

Ona je jutros na TV Pink objasnila da postoji bela magija i crna magija. Da se belom magijom priziva dobro a crnom samo zlo i da paljenje crne sveće nekom ispred kuće ili kućnog praga znači da se nekom želi zlo.

Ona je dodala da postoji ritual i crvene magije koja je namenjena samo ljubavi a crne sveće znače samo jedno - zlo.

Crna sveća foto: TV Pink Printscreen

Baba Ruža je objasnila i da se paljenjem crne sveće nekome želi smrt.

foto: screenshot Pink tv

Ona se dotakla i pevačice Severine za koju je u programu rečeno da je navodno palila nekakve crne sveće da joj to ne valja i da ne treba da radi pa joj poručila da joj ovaj drugi mladi za kog se udala i koji samo juri loptu nije za nju iako je očekivala da će biti uz nju, on to nije bio.

Baba Ruža je hrvatskoj pevačici poručila i da se okane srpskog patrijarha kog je uznemiravala.

Kurir.rs