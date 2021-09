ĐACI NE MOGU DA DOČEKAJU DA SEDNU U KLUPE! Tutin od ponedeljka KONAČNO na kombinovanoj nastavi, direktor Gimnazije o velikom danu

Ministarstvo prosvete odlučilo je da će od ponedeljka, 20. septembra kombinovanu nastavu imati učenici sedmog i osmog razreda osnovnih škola na teritoriji devet lokalnih samouprava, kao i srednje škole u 45 gradova i opština, a među tim opštinama biće i Tutin, koji je od samog starta školske godine krenuo sa kombinovanom nastavom zbog tamošnje loše epidemiološke situacije.

Tutin je prvih dana septembra imao zabrinjavajuću epidemiološku situaciju zbog vakcinisanih građana koji je jedva da prelazi 10 odsto, a broj novozaraženih rastao im je iz dana u dan. Ipak, nešto se promenilo pa Tutin polako prelazi na kombinovanu nastavu, što je vrlo značajan i zapažen uspeh!

Rifat Gegić, direktor Gimnazije rekao je da su svi u prvoj nedelji bili zatečeni što s prvim danom moraju na onlajn nastavu jer su u crvenoj zoni, jer se đaci prvog razreda nisu ni upoznali. Ipak, to će se ipak u ponedeljak desiti!

- Prvi razred se nije ni upoznao, ali su se razredne dobro snašle. Ostvarena je komunikacija, nastava je funkcionisala dobro. Ipak, i đaci su mišljenja da je ovo loše za njih, i dobro je što se kreće kombinovano na nastavu, jer oni jedva čekaju da dođu i da se druže.

- I mi jedva čekamo da oni počnu da dolaze u školu, to je bolje za njih, a i za nas i praćenje same situacije. Ovo je za nas značajan uspeh - rekao je on i dodao da su oni kao škola spremni za poštovanje svih epidemioloških mera zarad bezbednosti đaka, i da će učenici ići u školu naizmenično, 15 đaka jednog razreda u jednom danu, 15 u drugom, i tako za sve razrede.

Kurir.rs / S. Trajković