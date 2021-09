BAVIM SE SE*S RADOM! Kristina Ferari otvoreno o uslugama koje nudi već 17 godina MASAŽE, RAZGOVORI, CEO PAKET TRETMAN

Kristina Ferari, aktivista za prava seks radnika promenila je pol, došla iz rodnog Zaječara u Beograd u potrazi za boljim životom, a pregledi lekara, hormonske terapije i dodatne operacije iziskivale su više novca. Rešenje je pronašla u prostituciji u kojoj je skoro 17 godina. “Bavim se seks radom, dakle seks rad ne podrazumeva samo seks usluge, tu bude i masaža, nekad neko želi samo određenu uslugu ili želi da razgovara, sve to uključuje paket tretman, ne podrazumeva se samo jedno”, navodi ona za Kurir televiziju.

Povodom elitne prostitucije i otkrića našeg lista da posao na estradi predvodi jedna madam udata za pevača, estradni kritičar Milivoje Čolić kaže da svetu elitne prostitucije pripada mnogo žena sa javne scene Srbije - pevačica, voditeljki, glumica, ali i starleta.

“Svi naslućujemo, svi znamo obrise toga čime se bave, ali se potpisuju kao starlete, klaberke. Sve to, kada se ovako izgovori, liči na to da su one ono što ne bi trebalo da izgovorimo, jer prostitucija u Srbiji nije legalizovana”, navodi Mili. Savetnik za bezbednost Stevan Đokić smatra da bi prostitucija trebalo da se legalizuje jer bi se tako ušlo u tokove najstarijeg zanata, a žene koje se bave tim poslom bile bi zaštićenije.

“Imale bi zdravstvenu zaštitu, sa druge strane država bi profitirala od poreza koje one plaćaju, devojke bi bile zaštićene i na način da ne bi postojali makroi, ne bi bile primoravane da rade to. Što se tiče trgovine ljudima, to bi se svelo na minimum”, navodi Đokić.

Prema podacima Centra za bezbednost, istrage i odbranu, u Beogradu se na godišnjem nivou registruje oko 200 makroa, između 70 i 100 žena koje podvode devojke, kao i oko 1.500 onih koje se prostituišu, a nezvanično je taj broj između tri i četiri hiljade.

