POČEO PRAJD: Veliki broj ljudi okupljen u centru Beograda, policija na svakom koraku, stigla kuma Nataša Bekvalac (KURIR TV)

Okupljanje pripadnika LGBTI+ zajednice povodom beogradskog Prajda počelo je u 16.30 u parku Manjež, a prema najavama organizacije, u tradicionalnu šetnju "za ljubav, za zakon i za dostojanstven život, a protiv nasilja, diskriminacije, mržnje i ugnjetavanja" poći će se oko 17.15.Trenutno je prisutno nekoliko stotina građana, uglavnom mlađih, ali još pristižu, nose balone i zastave duginih boja, a veselu atmosfeu upotpujuju i balončićima od sapunice koji lete vazduhom.

1 / 5 Foto: Stefan Stojanović

Istakli su i transparente "Sve je to ljubav", "Šetamo i za one koji to misu mogli", "LGBTI+ prava su ljudska prava".

Pristuni su i predstavnici diplomatskog kora, više zemalja, obučeni u svetlo plave majce sa natpisom "Ljubav je zakon".

Prisutna je i poznata pevačica Nataša Bekvalac ovogodišnja je kuma Parade ponosa, koja je tokom čitave karijere bila verna saveznica LGBTI+ zajednice.

1 / 8 Foto: Zorana Jevtić

Kako se može primetiti, na potezu od Terazija do trga Slavija, što je centralni gradski pravac, razmešteni su korodoni žadarmernije, sa štitovima i drugom opremom na sebi koja se koristi kod demonstracija, od po nekoliko desetina u jednom kordonu.

1 / 7 Foto: Stefan Stojanović

Takođe, na pravcu ka parku Manjež, policija je postavila ograde kako bi mogla da kontroliše koga može da propusti.

Šetnja će poći iz parka Manjež, a nastaviti se ulicama Nemanjina, Kralja Milana, preko Trga Nikole Pašića i pored Skupštine Srbije, pa potom ponovo kroz Kneza Miloša i Nemanjinom nazad do parka Manjež, gde će biti organizovan muzičko-scenski program koji će trajati do 23 sata.

Kolona će se dva puta kratko zaustaviti kako bi bili ponovljeni zahtevi Beograd Prajda i iskazana solidarnost sa žrtvama nasilja i diskriminacije.

Saobraćaj u ulicama oko parka Manjež je zatvoren, a ulazi na Prajd nalaze se na raskrsnicama Resavske i Mišarske, Kralja Milana i Slavije, Takovske i Kosovske, Nemanjine i Hajduk Veljkovog venca, kao i uglu ulica Kneza Miloša i Birčaninove.

1 / 12 Foto: Zorana Jevtić

Kako su organizatori ranije naveli u saopštenju, zahtevi Prajda ostali su slični kao i prethodnih godina, a posebna pažnja posvećena je usvajanju Zakona o istopolnim zajednicama.

Među zahtevima se nalaze i usvajanje Zakona o rodnom identitetu i poboljšanje zdravstvenih usluga za trans osobe, usvajanje lokalnih akcionih planova za LGBT+ zajednicu, kao i brza i adekvatna reakcija državnih organa i javna osuda predstavnika vlasti na govor mržnje i zločine motivisane mržnjom prema LGBT+ zajednici.

Zahteva se i izvinjenje svim građanima Srbije koji su pre 1994. godine bili sudski i na druge načine progonjeni zbog svoje seksualne orijentacije i rodnog identiteta, kao i obrazovanje i edukacija mladih o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu.

Nedelja ponosa počela je 12. septembra, a obuhvatila je preko 40 događaja, uključujući predstave, filmske projekcije, panel diskusije, konferencije, radionice, žurke i druge umetničke, kulturne i edukativne programe.

(Kurir.rs/Beta)