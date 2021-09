GEJ AKTIVISTA ŠOKIRAO U USIJANJU: LGBT osobe u Srbiji već imaju decu, ja znam za primer još od 2003. godine

Dok Srbija čeka na usvajanje Zakona o istopolnim zajednicama, po pitanju usvajanja dece situacija je mnogo jasnija, većina ne želi da LGBT pripadnici proširuju porodice.

Rigorozan stav da ne bi trebalo ni da stupaju u brak još jednom je u emisiji Usijanje podvukao narodni poslanik Vladan Glišić, koji smatra da bi gej osobe po tom pitanju trebalo da ostanu diskiminisane.

"Brak između muškarca i žene rađa decu", ponovio je Glišić.

Međutim, LGBT aktivista i pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Boris Milićević šokirao je javnost izjavom da LGBT osobe u Srbiji već rade da rešavanju bele kuge.

"Imaju decu, znam lezbejku i geja koji su 2003. godine dobili ćerku, koja se sad punoletna, prepametna i prelepa jedna devojka. Decu sad uglavnom dobija moja generacija, ja sad znam na desetine LGBT koji su na ovaj ili onaj način, od oplođenja do in vitro, dobili decu", naveo je on i dodao da se to dešava pa se dešava, bez obzira na važeće zakone i društvene norme.

