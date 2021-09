BUNT RODITELJA: Deca nam uče informatiku bez kompjutera, a tokom fizičkog sedeće u učionici! ŠKOLA: Bezbednost je prioritet

Deca nam imaju informatiku, ali kompjutere ne pipaju, fizičko će biti sedenje u učionici, a tehničko bez upotrebe pribora, suština je žalbe nekolicine roditelja Osnovne škole "Dragan Lukić" s Bežanijske kose upućene Školskoj upravi grada Beograda.

Roditelji su napisali da je sve to kršenje plana Ministarstva prosvete po afinitetu nastavnog osoblja, te mole da Školska uprava preispita sistem rada u OŠ "Dragan Lukić".

- Naša deca nemaju praktičnu nastavu iz informatike, sklonili su im tastature i miševe, ni nastavnica nema laptop, tako da imaju predavanje o komandama iz Vorda, a sve to zamišljaju u glavi. I sve pod izgovorom da nemaju način da dezinfikuju kompjutere. Predlagali smo rukavice i prskanje alkoholom, ali je direktorka izjavila kako im to nije u planu i programu - kaže za Kurir jedna mama, koja želi da ostane anonimna, a ime je poznato redakciji.

Takođe, roditelji se žale što će "fizičko imati još koji dan napolju dok je lepo vreme, a potom predavanja u učionici i tako do aprila".

- Pritom salu imamo, izdaju je uredno. Znači, mogu da upišem dete na neki sport, ali ono ne sme da ima fizičko u sali jer ne mogu da je dezinfikuju - kaže ova mama i dodaje da "nigde u zakonu ni u novim merama ne piše da ne sme da se održava informatika, fizičko", kao i da u drugim školama te časove imaju regularno.

Žalili su se Školskoj upravi i što iz predmeta Tehnika i tehnologija đaci ne koriste pribor.

Svetlana Konta, zamenica direktorke OŠ "Dragan Lukić", izjavila je za Kurir da ova škola ima čak 1.500 đaka, te da sve moraju da prilagode preporukama tima za škole.

- Naš prioritet je bezbednost dece u jeku epidemije, a tu je i 100 zaposlenih. Svi naši kabineti opremljeni su i računarima i projektorima, ali smo procenili da je suviše veliki rizik od virusa ako nam deca ulaze u kabinet za informatiku. Morali bismo posle svakog časa sve da dezinfikujemo, i tastature, i miševe, ali za pet minuta, koliko traje odmor, što je apsolutno nemoguće. Roditelji uopšte ne žele da čuju obrazloženje. Razmišljali smo i da deci dajemo rukavice, ali, koliko god da ih opominjete, neki imaju problem i sa nošenjem maske, pa tek ne bi nosili rukavice - navela je Konta i dodala da se za taj predmet koristi projektor, a onda kod kuće vežbaju jer većina dece ima računare, a prošle godine su đacima lošijeg materijalnog stanja poklonili tablete koje su ranije koristili nastavnici.

Preporučeno je da se fizičko, navodi Konta, odvija napolju sve dok je lepo vreme.

- Da li mislite da će sve do aprila biti kiša i sneg? Kada je baš loše vreme, deca će biti u učionici jer taj predmet se zove Fizičko i zdravstveno vaspitanje, pa treba da imaju i određene teorijske stvari. Naša sala je velika i koriste je dva odeljenja istovremeno, što je 50-60 dece. I mogli bismo da je podelimo na dva dela i ona sama nije toliki problem, ali jesu svlačionice. Po uputstvu treba obezbediti najmanje metar između svakog deteta dok se presvlače, a to je nemoguće. Moramo prvo da mislimo na bezbednost dece i da se prilagodimo svim uputstvima nadležnih u vezi sa sprečavanjem širenja virusa - istakla je Konta i dodala da salu izdaju regularno u vreme kada nema nastave i da su to različite priče, jer škola mora svojim đacima da obezbedi bezbedno okruženje.

U vezi s tehničkim, napominje da su tu nastavnici, kao i prošle godine, maksimalno organizovani, imajući u vidu bezbednost dece.

