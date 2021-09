TEMPERATURA PADA NA 5 STEPENI! Ni slučajno ne izlazite sutra iz kuće bez kišobrana, a evo kakvo nas vreme čeka do kraja nedelje

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će u ponedeljak u većem delu zemlje biti hladnije uz prolazno naoblačenje sa kišom.

Više padavina očekuje se ujutro i pre podne na severu Srbije. Toplo vreme zadrzaće se samo na jugu i jugoistoku zemlje, ali se uveče i u tim krajevima očekuju zahlađenje i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti umeren i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 8 do 15 stepeni C, a najviša od 15 C na zapadu i severozapadu do 30 C na jugoistoku Srbije.

U Beogradu će biti hladnije, uz prolazno naoblačenje, povremeno sa kišom. Vetar umeren, severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. Temperatura u toku dana bez većeg kolebanja od 15 do 17 C. U toku noći doći će do delimičnog razvedravanja.

Prema prognozi do kraja nedelje u utorak i sredu očekuje se hladnije i promenljivo oblačno, ali uglavnom suvo vreme. Temperatura će retko gde preći 20 stepeni dok će jutarnje u pojedinim delovima Srbije biti 5 stepeni C.

U četvrtak pretežno sunčano uz manji porast dnevne temperature. U petak i subotu je moguća kratkotrajna kiša, a zatim do kraja perioda pretežno sunčano i sve toplije.

Sličnu prognozu je objavio i meteorolog Marko Čubrilo.

- Do petka relativno hladno, ali uglavnom suvo. Dnevni maksimumi od 14 C do 20 C što je ispod proseka dok će noći biti vrlo hladne uz minimume od 5 C do 11 stepeni, a ponegde će biti uslova i za prizeman mraz. Oko petka moguće prolazno pogoršanje - prognozira Čubrilo.

Dodaje da sledi jačanje anticikona sa jezgrom nad istokom Evrope preko kojeg će ka nama početi strujati osetno topliji vazduh.

- Već za naredni vikend maksimumi bi mogli dostizati i oko 29 stepeni C što je znatno iznad proseka. Sumirano, posle ove nedelje koja će proći u pravom jesenjem tonu, krajem ovog i početkom sledećeg meseca ponovo relativno toplo - navodi Čubrilo.

