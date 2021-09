NAJOPASNIJA TIK TOK IGRA DO SADA POKAZUJE MAŠTOVITOST REGIONA! Živković: Roditelji nezreli, žure da detetu gurnu telefon u ruke

Nova "igra" mladih na društvenoj mreži Tik tok, ponašati se nebezbedno na pešačkim prelazima, za predsednika Društva za informacionu bezbednost Srbije Zorana Živkovića je izuzetno opasna pojava jer ima za ugrožavanje funkciju života.

"Tik tok po zvaničnim istraživanjima je postao dominantniji u odnosnu na do sada najveću mrežu Jutjub i prevazišao je broj pratilaca i korisnika mreže. Znači da kao aplikacija ima neverovatnu moć, pa sadržaj koji ide putem njega može da probudi interesovanje velikog broja ljudih. To je mreža mladih i sa sobom nosi te karakteristike mladih", objasnio je on.

Praksa je pokazala, kako kaže, da se vlasnici aplikacije ne mešaju u sadržaj a Živković kaže da smatra da će se ta politika promeniti u skorašnjoj budućnosti.

S obzirom na to da je ova pojava opasna i za učesnike u saobraćaju, pre svega vozača vozila, Živković naglašava da je najopasniji izazov do sada i da aludira na maštovitost ovog regiona.

Razlog za to je i manjak strogoće kod roditelja.

"Promenilo se vreme i običaji i zakoni. Danas roditelj koji je previše strog dolazi pod udar zakona. Ovde bi pre svega trebalo razmišljati o edukaciji roditelja i mladih koji znanjem prevazilaze roditelje u korišćenju savremenih tehnologija", dodaje on i naglašava da ima istine i u tome da su roditelji sve nezreliji i žure se da gurnu dete pred pametan telefon i računar, vrlo moćnu tehnologiju, koje stvaraju rezervno vreme roditelju.

(Kurir.rs)

