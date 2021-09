NOVA PROGNOZA PROFESORA KOČOVIĆA: Brojke uskoro počinju da padaju, ZNA SE I TAČAN DATUM

TO SE ČEKA

Profesor informacionih tehnologija Petar Kočović objavio je tabelu kako je rasla brojka obolelih od 20. avgusta do danas.

Skala jasno pokazuje inficiranu Srbiju i brojke koje su bile u konstantnom porastu.

Profesor Kočović za Kurir je rekao da je ipak razlog zbog kog možemo da odahnemo taj što već pet dana beležimo uzastopni pad.

- Juče i danas imamo veći broj zaraženih nego tokom vikenda, ali je to očekivano jer se vikendom ljudi manje testiraju. Ipak, tih pet dana pada daju nam nadu da će vrlo brzo broj zaraženih početi ozbiljnije da pada.

- To praktično znači da se vrh ove krive pomerio na 30. septembar i da očekujemo ako se ništa bitno ne desi, da će zaraza početi da pada - rekao je on i dodao da brojke koje imamo sada možemo očekivati narednih 10 dana, ali je važno da brojka neće skakati više od trenutnih cifara - rekao je on i dodao da smo prošle nedelje dobro krenuli u zaravnjenje krive.

Kurir.rs/Suzana Trajković