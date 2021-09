JASNA JANKOVIĆ O ŠKOLSKOM DINARU: Neophodno je da se roditeljima tačno u dinar objasni za šta je potrošen njihov novac!

U osnovnim i srednjim školama širom Srbije ovih dana počela je naplata takozvanog školskog dinara. Roditelji za ovu taksu plaćaju od 500 do 2.000 dinara, a mnogi još uvek ni ne znaju gde idu te pare i šta tačno škola radi sa tim novcem.

Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) kaže za Kurir da svaka škola koja ne objasni taksativno i tranparentno za šta se novac koristi, dovodi u opasnost instituciju školskog dinara, jer se to onda može smatrati zloupotrebom.

foto: Nebojša Mandić

- Škole generalno nemaju svoj novac i školski dinar se skuplja za potrebe škole koje ne pokriva ni republika ni lokalna samouprava. Naime, Ministarstvo prosvete isplaćuje zarade zaposlenima u osnovnoj i srednjoj školi, dok je lokalna samouprava zadužena za materijalne troškove osnovnih i srednjih škola, odnosno lokalna samopurava finasira kupovinu dnevnika, tabli, kreda, sunđera, administrativnih potrepština - papira, tonera... Međutim, postoje određene stvari koje ne finansira ni republika ni lokal, kao što je, na primer, popravka računara, kupovina zavesa za učionice, obezbeđenje koje je obavezno u srednjoj školi i koje radi u dve smene, kupovinu, primera radi, baletskih cipelica za baletsku školu - navodi Jankovićeva.

foto: Profimedia

Ona dodaje da visinu školskog dinara određuje Savet roditelja, a da svako odeljenje ima svog predstavnika u tom telu.

- Predstavnik u Savetu roditelja bi posle savakog sastanka Saveta trebalo da na prvom narednom roditeljskom sastanku podnese izveštaj. Međutim, to se često ne dešava u praksi, ali roditelji treba da znaju da mogu vrlo aktivno da učestvuju u životu škole. Oni imaju puno pravo na to da pitaju i znaju gde ide njihov novac - kaže Jankovićeva i dodaje da su zloupotrebe uvek moguće, te da je jedino rešenje za to transparentnost, odnosno da se tačno u dinar zna koliko je novca bilo na računu i šta je i koliko tačno plaćeno.

Kurir.rs/R. K.